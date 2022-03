Richard Williams, padre de Serena y Venus, habló de la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 que sorprendió y conmocionó a todo Hollywood, Richard Williams, padre de Serena y Venus, que fue representado por el actor en la película que le valió el premio, se expresó sobre el polémico acto. El testimonio manifestó principalmente confusión y no hubo justificación a la decisión que tomó el protagonista de En busca de la felicidad.

Sin duda, esta edición de los premios Oscar dio mucho que hablar. A diferencia de otras entregas que estuvieron marcadas por algún galardón muy esperado o por alguna situación curiosa o simpática, este año hubo algunas perlitas que se llevaron todos los flashes.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock sorprendió a todos en los Oscar (Foto AP/Chris Pizzello)

La más destacada fue sin duda la del golpe de Smith a Rock, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett y su alopecia. Inmediatamente después de que terminara la broma, el protagonista de King Richard se levantó y le pegó un cachetazo a su colega, que casi no se movió y continuó con la conducción del evento. Desde su asiento, Will continuó gritándole que no hablara de su esposa.

Las reacciones fueron múltiples y en todos los sentidos a partir del hecho. Una de las más esperadas fue la de Richard Williams, en quien está basado el personaje que le dio a Smith el premio a Mejor actor. El papá de Serena y Venus hizo su declaración a través de su hijo, Chavoita LeSane, como lo hace siempre desde que sufrió un derrame cerebral.

Richard Williams con Serena y Venus

Al hablar por su padre, el hombre de 48 años aseguró que no conocía “todos los detalles de lo que había ocurrido”, en diálogo con NBC. Sin embargo, dejó clara su postura general en lo que refiere a la violencia: “No condonamos golpear a nadie, excepto que sea en defensa propia”. El testimonio fue escueto e hizo énfasis en la sorpresa por la acción de Smith, pero, si bien se mostró en desacuerdo con el accionar de la celebridad, no dio demasiados detalles.

Venus y Serena Williams en la alfombra roja de los Oscar 2022 RTVE

Además, también se le preguntó por el discurso de agradecimiento del premio, que fue posterior al golpe. En esa oportunidad, el actor se refirió a Williams como un “feroz defensor de su familia” y afirmó: “El arte imita a la vida. Me veo como el padre loco, tal como dijeron sobre Richard Williams. Pero el amor te hará cometer locuras”. El progenitor de las emblemáticas tenistas norteamericanas evitó hacer comentarios sobre estas palabras.

La reacción de Serena Williams

En su historia de Instagram, la tenista no dudó en mostrar su sorpresa por lo que había ocurrido. A través de dos videos, mostró sin filtros su reacción por el cruce entre Will Smith y Chris Rock.

La reacción de Serena Williams a la bofetada de Will Smith

La primera de las grabaciones dura unos breves segundos y la muestra boquiabierta moviendo sus ojos hacia los costados. A continuación y con imágenes que también la dejan ver en primer plano, pudo poner en palabras sus sensaciones: “Me acabo de sentar porque estaba como ‘tengo que dejar esa bebida’”.

A pesar de que lógicamente se llevó la atención de todos, la broma de Rock no fue la única que generó polémica. Amy Schumer, que también estaba en la conducción de los Oscar, hizo un chiste relacionado a Leonardo DiCaprio y su pareja Camila Morrone, por la diferencia de edad que hay entre ambos. Estas bromas son habituales en este tipo de ceremonias, aunque nadie esperó que terminen en lo que acabó la escena entre el presentador y Will Smith.