Luego de la polémica, el hijo de Pinky y Chiche Gelblung se cruzaron al aire

Chiche Gelblung y Gastón Satragno coincidieron en Pamela a la tarde

5 de diciembre de 2019 • 00:15

"No me gustó ver a Pinky así y que haya terminado en un hospital público (el Fernández), por más bien atendida que esté. Yo la amo a Pinky, pero no está en condiciones de hacer el programa. No sé por qué me ponen en el papel de malo. No entiendo cómo (Raúl) Lavié lo permitió. La ley marca que los maridos, por más separados que estén, tienen que cuidar a la pareja hasta el final", declaró Chiche Gelblung en Pamela a la tarde, ciclo de América que conduce Pamela David.

Parecía que iba a haber un nuevo round en el enfrentamiento de Chiche con la familia de Pinky, luego de la viralización del video en el que se ve que la conductora se duerme en plena grabación de su programa en la TV Pública. Sin embargo, Gastón Satragno, también invitado en el programa, contestó: "Pido disculpas si te ofendí en algo, Chiche, respeto tu opinión. Mamá sintió como un ataque hacia ella todo lo que sucedió, porque es un cien por ciento su voluntad. Mamá va a volver a hacer el tratamiento con el doctor Rubén Mülberguer, porque la caída le generó más problemas y ella le hizo caso y se quedó en reposo. Por lo visto, él no lo supo".

Gastón también se refirió al comportamiento de Raúl Lavié: "Mi papá nos ayuda de millones de maneras, tanto a mamá como a mis sobrinos y a mí. Ahora que se va de temporada a Carlos Paz, nos vamos a juntar todos en una feliz reunión familiar. Mi mamá y la familia pasaron un momento terrible, nos agredieron de una forma despiadada. Y ella está feliz de hacer el programa. Ella sigue diciendo que eso fue una broma, que si no la entendieron, está bien, pero lo hizo como le salió. Y además, ella me venía diciendo que iba a hacer algo así".

Chiche lo interrumpió para aclarar: "No dije nada hasta que este escándalo surgió. Fui al programa de Pinky y puse la mejor onda. Pero los técnicos y los productores estaban enojados, porque es doloroso verla sometida a eso y me callé la boca".

Finalmente, y aunque se barajó la posibilidad de que Pinky no participe del último programa, Gastón aseguró que va a estar. Y confesó: "En algún momento pensamos en que esté en la Casa del Teatro pero sé que tienen que valerse por sí mismos. Además, estoy haciendo todo para que esté la mayor cantidad tiempo posible en su casa".