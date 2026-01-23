Luis Alberto Spinetta cumpliría 76 años: los shows gratuitos y las actividades para celebrarlo en su día

El 23 de enero ocupa un lugar especial en la cultura argentina: es el día en que nació Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más trascendentes de la música nacional, y por eso la fecha fue elegida para celebrar el Día Nacional del Músico. En la Ciudad de Buenos Aires, esta jornada se transforma cada año en un homenaje colectivo, con recitales tributo y encuentros culturales que mantienen viva su obra y reúnen a generaciones que siguen encontrando en sus canciones una fuente de emoción e inspiración.

Este 2026, Buenos Aires vuelve a rendir homenaje a Luis Alberto Spinetta y a quienes formaron parte de su universo musical, con una agenda cargada de shows, presentaciones especiales y encuentros culturales que celebran su legado y reafirman su influencia en nuevas generaciones de artistas y oyentes.

A continuación, se presentan algunas de las propuestas más destacadas.

Spinetta Infinito: un concierto colectivo para celebrar su legado

Uno de los homenajes confirmados es Spinetta Infinito, un concierto especial que reúne a artistas de la escena local para reinterpretar en vivo el repertorio del Flaco. La propuesta combina un grupo con cantantes rotativos y busca darle nueva vida a canciones que atraviesan generaciones. El elenco está integrado por Marina Wil, Julián Baglietto, MOAH, Juan Mehler, León Peirone, Lautaro Bancalari y Lautaro Moreno. El show es gratuito para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad, y no se suspende por lluvia, lo que lo convierte en un plan ideal para celebrar el Día del Músico en la ciudad.

Cuándo : viernes 23 de enero a las 19.30 h.

: viernes 23 de enero a las 19.30 h. Dónde: Terraza del Centro Cultural Recoleta.

Spinetta: El Marcapiel, quinta edición en el Konex

El mismo viernes 23 de enero, el Patio del Konex será escenario de la quinta edición de Spinetta: El Marcapiel, un encuentro creado especialmente para celebrar la obra de Luis Alberto Spinetta en el día de su nacimiento. El homenaje cuenta con la dirección general de Javier Malosetti y propone un recorrido musical a través del universo de Spinetta, con la participación de músicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera, además de invitados especiales que se suman para rendir tributo a su legado.

Cuándo : viernes 23 de enero

: viernes 23 de enero Dónde: Patio del Konex

Parque Centenario reabre con posibles conciertos en homenaje a Spinetta

El Anfiteatro de Parque Centenario reabre sus puertas el 23 de enero y, si bien todavía no se anunció la programación oficial, todo indica que la fecha podría coincidir con una agenda especial por el Día Nacional del Músico y el cumpleaños de Spinetta.

Cuándo : viernes 23 de enero

: viernes 23 de enero Dónde: Anfiteatro de Parque Centenario

Sin dudas, estos homenajes se presentan como planes ideales para celebrar y mantener viva la memoria de Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más influyentes de la historia argentina. A través de conciertos gratuitos, encuentros culturales y espacios que invitan a compartir su obra en comunidad, Buenos Aires vuelve a rendirle tributo no solo a su legado artístico, sino también a la huella profunda que dejó en tantas generaciones.