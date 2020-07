Luis Machín: "No es actividad esencial el programa de Mirtha Legrand"

El actor apuntó contra Juana Viale Crédito: Sebastián Rodeiro

28 de julio de 2020 • 13:03

El actor Luis Machín hizo unas polémicas declaraciones en una entrevista radial y apuntó contra el programa que conduce Juana Viale. Además, se refirió a la situación que viven los actores durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus .

"No es un periodismo esencial el programa de la nieta de Mirtha Legrand", dijo el actor ayer en diálogo con Radio del Plata, haciendo referencia al programa La noche de Mirtha (eltrece), donde Viale está reemplazando a su abuela como conductora. Aunque Machín no reclamó contra el Gobierno que permite ciertas actividades, mientras que otras continúan prohibidas, se mostró enojado con la medida.

Para Machín el programa que conduce Viale no debería considerarse esencial Crédito: Captura de video

Machín también sostuvo que la actividad de los actores está muy golpeada y que serán los últimos en volver. En este sentido, insistió: "Claramente no somos considerados una actividad esencial". Luego apuntó contra el periodismo y afirmó: "Es más esencial el periodismo de chimentos que los actores". Si bien aclaró que los periodistas "que informan sobre la situación sanitaria" deben estar, se refirió al ciclo del eltrece: "No es un periodismo esencial el programa de la nieta de Mirtha Legrand. Además se corre peligro yendo a ese programa, no se respetan las distancias".

Molesto con la situación, Machín continuó e hizo un reclamo más general: "Yo no considero esencial saber los chimentos de la farándula, es poco simpático para nosotros (los actores) este momento".

"Hay actividades esenciales que yo no las considero que sean así. Con esto no digo que hay que salir y romper la cuarentena. Hay que quedarse y respetar", completó.