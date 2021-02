Luis Majul: “Cristina Kirchner cumple con ella misma y con su obsesión por salir impune”

En su editorial de Esta mañana (Radio Rivadavia), Luis Majul dijo que “Cristina Kirchner cumple con ella misma” en relación “a su obsesión por salir impune de más de una decena de causas judiciales”. El periodista sostuvo que la vicepresidenta “creó un relato perfecto” y, además, se subió al argumento del “delirante lawfare”.

Majul comenzó su comentario con una referencia al cumpleaños de la presidenta de la Cámara de Senadores y al hashtag #CristinaCumple que se convirtió en trending topic en Twitter. “Hablemos sin rodeos: con lo único que Cristina Kirchner cumple es con ella misma. Con su obsesión por salir impune de más de una decena de causas judiciales, la mayoría de las cuales son por graves delitos de corrupción”, dijo el conductor.

En ese sentido, Majul argumentó: “Para eso, no solo creó un relato perfecto. Una narrativa que suena muy bien. Igual que sonaba muy bien el ‘Vamos a volver para ser mejores’ del candidato Alberto [Fernández], y así estamos. Como ella no puede admitir su culpabilidad y menos probar su inocencia, se subió al argumento de Dilma Rousseff: el delirante lawfare”.

Según el periodista, el argumento de lawfare “se trata de un razonamiento que se cae, ni bien lo empieza a desarrollar”. “Porque la mayoría de las causas con los delitos que se le imputan no comenzaron con el gobierno de Macri, sino en 2008, cuando Lilita Carrió denunció una asociación ilícita entre Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y decenas de empresarios, como Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros”, sostuvo.

Majul también habló del “enriquecimiento ilegal y el de su familia, que supera, ampliamente, los $300 millones” y afirmó que “es injustificable”. Luego, enumeró algunas de las causas en las que se investiga a Cristina Kirchner: “Los expedientes de Vialidad, Hotesur y Los Sauces y el de los Cuadernos de la Corrupción, que contienen hechos muy concretos, y no relato, revelan que toda su vida vivió no ‘para’ la política, sino ‘de’ la política”.

En otro fragmento de su editorial, el conductor de Esta mañana se refirió a la situación del país en la que la expresidenta terminó su mandato en 2015. “Aunque [Mauricio] Macri no haya tenido lo que hay tener para haber denunciado, apenas asumió, ante todos los argentinos, que Cristina, en vez de un país en pleno desarrollo, le dejó una bomba de tiempo social, económica, política y también cultural, nuestra tarea, como periodistas, es recordarlo con datos en la mano”, agregó.

“El déficit primario más alto de la historia, excepto el de 2020, con la pandemia. Una inflación altísima y reprimida. Un cepo insostenible, como el que se está construyendo ahora”, dijo Majul sobre la herencia que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. “Una desocupación expuesta de niveles superlativos y desempleo encubierto con un aumento de empleo público y planes sociales, insostenibles. Mucha, mucha, pero mucha pobreza, a pesar de que manipulaban las estadísticas y decían que era más baja que en Alemania”, agregó.

El periodista también se refirió a la forma de hacer política de la vicepresidenta. “Cristina, además, tuvo, y sigue teniendo, sobre todo, una manera de hacer política que no incluye el respeto a los dirigentes de la oposición, ni a los fiscales, los jueces, los empresarios ni los medios de comunicación”, acotó.

Además, Majul argumentó que la vicepresidenta “ni siquiera” respeta “a sus propios compañeros del Frente de Todos, a quienes ningunea y desprecia”. “Porque ella se cree el centro del mundo y al mismo tiempo piensa de todos los demás, que son unos p…. Lo mismo que le dijo a Oscar Parrilli, en los famosos diálogos, tomados de escuchas legales, que, dicho sea de paso, Cristina, también, sostiene, que son parte del lawfare”, subrayó.

Sobre el cierre de su editorial, Majul volvió a sostener “que Cristina cumple con ella misma” porque “jamás mostró la más mínima empatía por las víctimas del Covid-19, los familiares de la tragedia de Once, los de Cromañón, los pobres que no la idolatran o cualquiera que no forme parte del universo donde solo ella puede brillar, mandar, ejecutar y mandarse todas las macanas que se mandó”.

