"Es una pincelada del momento que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández en el ejercicio del poder", dijo Luis Novaresio

Luis Novaresio criticó en duros términos el hecho de que el presidente Alberto Fernández haya salido con un megáfono a las puertas de la Casa Rosada para calmar a los hinchas que finalmente desbordaron la seguridad en el velorio de Diego Maradona.

En este sentido, dijo que durante el último adiós al astro del fútbol mundial "en el Gobierno no se ejerció el poder" y consideró como un "dislate" la actitud del mandatario frente a los hinchas, cuando debería haber habido un "funcionario intermedio" que realizara este tipo de negociación.

"Por un momento, en la sede del poder no se ejerció el poder", afirmó Novaresio durante su editorial en Animales sueltos (América) y agregó que "a partir de entonces hubo un enojo del gobierno diciendo que hubo un relato del periodismo para horadar la figura de Alberto Fernández".

"Es una pincelada del momento que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández en el ejercicio del poder. No tengo claro por qué. No sé si no delega porque no puede confiar en sus ministros. Hay un problema serio en el ejercicio del Poder. Me parece totalmente inmerecido que el presidente salga con un megáfono diciendo 'esperen un minuto que estamos organizándonos'", consideró.

"Hay un problema serio en el ejercicio del Poder. Me parece totalmente inmerecido que el presidente salga con un megáfono", consideró el conductor de Animales sueltos (América)

"¿No hay nadie intermedio entre la Casa Militar y el presidente que pueda organizar esto? En serio, ¿ningún funcionario le dijo que no podía salir a vocear y pedir que no le tomen la Casa Rosada? Tenemos claro que no se desbordó la situación por obra y gracia de los barras", dijo el conductor y añadió: "me cuesta creer que Alberto Fernández sea el autor intelectual de semejante dislate de ir con un megáfono a la puerta de la Casa Rosada".

Más adelante, después de recopilar las reacciones del gobierno contra la Ciudad de Buenos Aires y su relación con la justicia, Novaresio consideró que "quedan dos opciones, o buscar el infierno ajeno y ladrarle al espejo o corregir el error."

"Da la impresión de que la reacción del gobierno se parece más a ladrarle al espejo que a tratar de corregir la situación", finalizó.