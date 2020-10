"Me da cierta calidez que nos inscriba dentro del 'aparatito de fake news'", sostuvo el periodista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 13:38

En la editorial de Animales sueltos (América), Luis Novaresio se refirió a la situación en Venezuela, uno de los temas de mayor sensibilidad en materia de política exterior argentina y apuntó contra Alicia Castro por haberlo acusado de decir una "fake news" sobre su renuncia.

"No se han dado nunca estas coordenadas para decir hay un Gobierno que no se tiene claro cómo gobierna en los temas centrales y hay un Presidente al que se le animan todos. Tema Venezuela, me parece que es ocioso que discutamos aquí si hay democracia, si no la hay, si hay Estado de Derecho, si hay violación de los derechos humanos. Digo ocioso con todo respeto para la cantidad de venezolanos, en donde para ellos no hay demasiado debate ideológico, académico como pasa en Argentina", afirmó.

"Anoche Rosario Ayerdi, trajo la información de que se le iba a pedir a Alicia Castro que desistiera de su postulación como embajadora de la Federación Rusa después de haber desafiado al canciller Felipe Solá y al Presidente de la nación", dijo el conductor y le dio el pie a la periodista para que aclare que "a primera hora le envió una carta al Presidente y le dijo que renunciaba a esta postulación que estaba en el senado todavía".

Y agregó: "Es una larga carta, yo sé que a los gustos uno se los da en vida, hay que leerla, es eterna, larga, casi como una encíclica papal. A parte de todo esto, ella dice que se sintió traicionada, que la coalición, que Venezuela nos apoyó en las Malvinas, la verdad me parece que vale la pena que avancemos. Nosotros insistimos, el Gobierno estaba muy incómodo con Alicia Castro y debe haber procedido como corresponde, quitándole el Gobierno el pliego, no esperando a que ella renunciase como si fuera un gesto bolivariano".

En esa línea, contó que Castro había hablado con algunos medios y se había referido a él y al programa. "El aparatito de fake news que está funcionando desde anoche. Novaresio dijo anoche que el Gobierno me había pedido la renuncia, fake news número uno. El Gobierno no me pidió la renuncia ni me lo sugirió por ningún canal", había dicho Castro por la mañana.

Como consecuencia, Novaresio lanzó filoso: "Bueno es calcado del kirchnerismo, me da cierta calidez que nos inscriba dentro del 'aparatito de fake news', hace mucho tiempo que nos conocemos con la embajadora Castro. Cuando uno ve esto dice '¿se le anima la embajadora Castro al Presidente?'. Digamos, está en una situación de debilidad. El Presidente ha abierto muchos frentes y está muy débil, porque después siguieron los [Luis] D'Elía, los Juan Grabois, los Hebe de Bonafini.", concluyó.