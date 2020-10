El periodista Luis Novaresio hizo un fuerte descargo luego de las polémicas preguntas a Juana Viale

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 12:19

Tras la polémica generada por las filosas preguntas que Luis Novaresio le realizó a Juana Viale durante La noche de Mirta (eltrece), el periodista se defendió y redobló: "¿Quién dice que fui malvado?".

Todo comenzó el sábado pasado, cuando Novaresio aprovechó el cierre del programa televisivo para consultarle a Viale qué les preguntaría al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Debido a que la interrogación fue insistente y que al periodista se lo notaba muy serio en el momento de formular las preguntas, las repercusiones no tardaron en llegar.

Ante la situación, Novaresio decidió utilizar su blog y realizó una publicación titulada "¿Quién dice que fui malvado?". Luego hizo un fuerte descargo y pidió la opinión del público. "Estuve invitado al programa de Mirtha Legrand conducido por su nieta. Leo por ahí que fui 'malvado' con alguna pregunta a Juana Viale. ¿Te parece?". Las palabras fueron acompañadas por una grabación del tenso momento.

Las preguntas

El sábado por la noche, durante el cierre del programa, Novaresio sostuvo: "Yo cada vez que vengo acá le hago una pregunta malvada a tu abuela, no lo resisto. Si te lo cruzás acá en la puerta a Alberto Fernández, ¿Qué le decís?", le preguntó Novaresio a Viale.

Luis Novaresio y las preguntas "malvadas" hacia Juana Viale 02:18

Video

"¿Por qué no venís al programa? Porque ya te escribí y no me estás contestando", respondió con una sonrisa Viale. "Si se sienta acá, ¿qué es lo primero que le decís?", repreguntó el periodista. A lo que la actriz contestó: "Me gustaría preguntarle cuál es el mea culpa de su Gobierno".

En tono serio, Novaresio continuó: "¿Y si viene Cristina [Kirchner]?"."Le preguntaría qué marca de cartera usa", reflexionó Juana. "Yo le pregunté eso a tu abuela y me dijo que era una dictadora. ¿Coincidís con tu abuela?", recordó el periodista. "Yo creo que es una gran oradora, pero dictadora, no me animaría a decir eso yo", concluyó la actriz.