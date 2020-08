Luis Novaresio a Sergio Massa: "Ustedes los peronistas son muy raros"

En un mano a mano, el periodista le preguntó sobre las diferencias dentro del oficialismo Crédito: America TV

Luis Novaresio, el conductor de Animales Sueltos, interrogó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acerca de las posturas contradictorias dentro de la alianza del Gobierno. Massa explicó la dinámica: "Tenemos que aprender que en el mundo hoy no existen los partidos hegemónicos, existen coaliciones que representan ideas comunes respecto de rumbo de país, y después que representan en algunos nichos cuestiones diferenciadas que se discuten, es sano".

El conductor le respondió rápidamente a Massa: "Es recontra sano, pero ustedes los peronistas son muy raros, tenía que hacer el comentario". Massa no se quedó atrás y le retrucó picante: "En el fondo sos muy peronista y el problema es que no lo querés reconocer". Novaresio hizo una media sonrisa, pero siguió con las definiciones: "Para que lo entienda con la categorías de ustedes, ¿el Gobierno de Alberto es kirchnerista?". El presidente de la cámara de Diputados no dudó en definir. "El Gobierno de Alberto es peronista y el presidente es Alberto Fernández y tiene miradas de distintos sectores del peronismo", dijo Massa.

"¿Por qué cuando Carrió cuestionaba a Macri era sano y cuando yo planteo una diferencia con Alberto, con Cristina es enfermizo?", había preguntado ofuscado Massa. "Yo trato entender cuál es el Gobierno. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dice Venezuela es una dictadura, la Vicepresidente dice que no" le había dicho Novaresio acerca de las divergencias en el Gobierno.

Diferencias sobre la reforma judicial

En conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, Massa se había referido sobre la polémica que desató el proyecto de ley sobre reforma judicial que el Gobierno envió al Senado. Consultado sobre la posibilidad de que se impulse la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, Massa sostuvo que, a su juicio, "no es necesario".

"Está claro que la Justicia está en deuda con la sociedad argentina y que necesita mejorar su funcionamiento. Es intrascendente la discusión sobre el número de miembros de la corte. En lo personal creo que no es necesario aumentar el número de miembros de la Corte. Nosotros necesitamos haya más celeridad de la Justicia, de la Corte y eso es lo que pretende discutir esta reforma", sostuvo.