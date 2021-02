El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, contra Luque: “No tengo dudas de que cometió un delito”

Luego de que trascendieran los audios y chats entre el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov tras la muerte de Diego Maradona, el abogado de Dalma y Gianinna, Manuel Dragani aseguró que “no tiene dudas de que el doctor Luque cometió un delito”.

“Luque se complicó solo con lo que refirió con relación al estado y salud de Diego Maradona, porque dijo que él tenía pleno deber sobre la salud del paciente. Y el deber pleno no lo cumplió. Hay delitos que son por omisión; en este caso no tengo dudas de que Luque cometió un delito por no haber tenido el cuidado por el deber correspondiente”, afirmó el letrado en el programa PM que se emite por LN+.

Según sostuvo, por las pruebas documentales presentadas en la fiscalía General de San Isidro se ve que “Luque le falsificó la firma a Maradona”.

Luego, el abogado se refirió a las declaraciones del médico histórico del Diez. “Lo escuché al doctor Cahe (el exmédico de Maradona) decir que coincidía con Luque cuando Diego estaba con vida, que tenía que tener una internación permanente; y con el diario del lunes, la realidad es que tenía mucha razón y seguramente lo que esgrimió en la fiscalía a través de su declaración va a ratificar lo que dijo”, indicó.

El abogado de las hijas de Diego Maradona sostiene que Leopoldo Luque no está detenido porque desde el día uno presentó una eximición de prisión Fabián Marelli - LA NACION

En las últimas horas, Alfredo Cahe se presentó como testigo en la fiscalía de San Isidro y, de acuerdo a lo que trascendió, dijo que “la muerte de Diego Armando Maradona se podía haber evitado”. También habría declarado que si efectivamente “le dieron esa medicación que se dijo, le exprimió el corazón”. Por otro lado, criticó la actitud de Luque sobre cómo manejó la muerte del Diez: “Fue muy grosero”.

En tanto, para Dragani “el doctor Luque no está detenido porque desde el día uno el abogado presentó una eximición de prisión”.

Según el abogado de las hermanas Maradona, las pruebas recolectadas desde el primer momento fueron clave para toda la investigación ulterior

“La fiscalía está juntando pruebas y toda la información necesaria para acusarlo de falsificación de documento privado, homicidio culposo y por omisión”, expresó. Este último delito es por haber omitido el valor de los cuidados que requiere un paciente en estado crítico.

Además, no descartó que con el correr de los días y de acuerdo con las investigaciones de la fiscalía y los distintos abogados querellantes se añadan otras pruebas contra el médico. Por ahora, insistió que “lo van a indagar por delitos que no van a ser excarcelables” y se reverá la eximición de la excarcelación concedida en aquel momento.

“Veremos si la fiscalía resuelve o no revocar la eximición de prisión y ordenar la detención del doctor Luque. Se verán las responsabilidad primarias o secundarias en el exceso de Diego Maradona y ahí puede estar hasta el doctor (Matías) Morla, ya que están obligados a rendir cuentas”, concluyó.

