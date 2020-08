Luli le dio clases de sensualidad a la ex del Diez Crédito: AmericaTV

14 de agosto de 2020 • 10:10

Si hablamos de sensualidad, Luciana Salazar es uno de los primeros nombres que aparecen de la farándula para definir el concepto, y parece no tener problema en demostrarlo cada noche. Para abrir el "jueves de chicas" en Polémica en el bar, la rubia hizo giratoria la puerta, llevándose el aplauso y los halagos de todo el staff. Rocío Oliva no corrió con la misma suerte, y le tuvieron que enseñar.

"Te voy a corregir una cosa para la tele. Vos entrás como a una cantina de fútbol, Rocío. A ver Luli, vení a explicarle un poco", propuso divertido Mariano Iudica. Enseguida, Luli aceptó el desafío: "a mi me encanta abrir la puerta". Tentada, Oliva admitió que es difícil seguirle el tren a Salazar, pero juntas se fueron para volver a hacer la entrada. "Viste que ella baja la vista y cuando entró mira para arriba y te clava la mirada", imita el conductor. La escena se repitió y Luli hizo la entrada incluso más sexy que antes, para que Oliva tome nota. Ni lenta ni perezosa, la ex de Maradona hizo lo suyo, y demostró que aprende rápido.

La ex de Diego Maradona demostró lo rápido que aprende de Luciana Salazar Crédito: AmericaTV

"Esta aprende rápido, no hay que enseñarle nada", bromeó Salazar tras el aplauso cerrado para la entrada triunfal de Oliva. La dupla Rocío-Luciana viene dando mucho que hablar en Polémica en el Bar. No es la primera vez, y probablemente no será la última, que las rubias hacen alianza y asumen el protagonismo del bar. Para no quedarse atrás, la tercera en ingresar al bar fue María Fernanda Callejón, preguntó: "¿Alguna me va a enseñar a mí?". Sexy como siempre, se llevó el aplauso que buscaba.