La muerte de Rob Reiner: el escabroso detalle que se halló en el hotel al que su hijo huyó tras el crimen

Nuevos detalles sobre lo que habría hecho Nick Reiner, hijo del reconocido director de cine Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, continúan conociéndose y reconstruyendo paso a paso lo que sucedió la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando el hombre, de 78 años, fue hallado junto a su esposa, de 69 años, sin vida dentro de su domicilio de Los Ángeles, en los Estados Unidos.

Las autoridades apuntaron que la muerte fue calificada como un homicidio y que el hijo de ambos, de 32 años, es el principal sospechoso del crimen. Este martes 16 de diciembre se dio a conocer que Nick Reiner fue detenido por las autoridades de Los Ángeles sin oponer resistencia, horas después del asesinato, en el área del Parque de la Exposición, cerca del campus de la Universidad del Sur de California, aproximadamente a 20 kilómetros de la vivienda de los occisos.

Rob Reiner junto a su esposa y sus tres hijos (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Evan Agostini - Invision

Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles, informó durante una rueda de prensa que “los oficiales se acercaron a él y lo arrestaron sin incidentes”. De acuerdo con su reporte, el hijo del medio de la pareja no mostró indicios de resistirse ni intentó huir tras el avistamiento de la policía, por lo que fue “detenido sin problemas y trasladado” a las instalaciones policiales.

La habitación del hotel y las pistas halladas: “Llena de sangre”

En las últimas horas, un nuevo informe publicado por el medio estadounidense TMZ dio nuevas pistas sobre lo que habría sucedido la noche del 14 de diciembre y la relación que tendría un hotel donde el presunto homicida se habría refugiado después de los crímenes.

Conforme con fuentes citadas por el diario, Nick Reiner se registró en el hotel The Pierside Santa Monica alrededor de las 4 a. m. del domingo, apenas unas horas después de haber tenido una intensa discusión con su padre durante la fiesta navideña organizada por el comediante Conan O’Brien.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner Instagram

Así lo habían precisado allegados a la revista People, donde añadieron que el enfrentamiento verbal se dio directamente con Rob Reiner y habría estado relacionado con el estado emocional y el consumo de sustancias por parte de Nick, que habría rechazado nuevamente ingresar a un centro de rehabilitación. Un cercano le aseguró al tabloide que: “Nick estaba volviéndonos locos a todos, actuando como un loco y preguntándole a las personas si eran famosas”.

Otros testigos le revelaron a TMZ que, al momento de registrarse en el hotel, Reiner parecía estar “desorientado”, aunque no mostraba señales visibles de haber estado involucrado en una confrontación física violenta. Según las fuentes, no había rastros de sangre ni lesiones en su cuerpo. El mismo diario resaltó que, a pesar de que su reserva en el hotel era únicamente por un día, Nick no realizó el check-out de manera formal, lo que generó inquietud en el personal del lugar y, cuando los empleados ingresaron a la habitación la mañana siguiente, encontraron una escena escabrosa.

Rob Reiner llega tenía 78 años (AP Foto/Matt Sayles, Archivo) Matt Sayles - AP

De acuerdo con la descripción, la ducha de la habitación estaba “llena de sangre” y había manchas de sangre en la cama. Además, la ventana de la habitación estaba cubierta con sábanas. TMZ puntualizó que detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, específicamente de la división de robo y homicidio, se hicieron cargo de la investigación y visitaron el hotel para recolectar pruebas. También interrogaron al personal del establecimiento para obtener más información.

¿Qué se sabe del asesinato de Rob y Michele Reiner?

De acuerdo con las autoridades, Rob y Michele Reiner fueron hallados sin vida en su hogar de Brentwood, Los Ángeles, tras ser encontrados por una de sus hijas, quien inmediatamente contactó a las autoridades. La policía confirmó que el Departamento de Bomberos de la ciudad fue el primero en llegar al lugar y solicitar asistencia, y al poco tiempo, la unidad de homicidios del LAPD asumió el control del caso.

Nick Reiner fue arrestado el mismo día en que se descubrió la muerte de sus padres, donde las autoridades señalaron que Nick no mostró signos de intentar huir ni de oponer resistencia En las últimas horas, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, confirmó que Nick enfrenta cargos de homicidio agravado por el asesinato de sus padres, lo que podría conllevar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, es el principal sospechoso de su asesinato Captura

En rueda de prensa, Hochman también informó que, además de los cargos de homicidio, Nick fue acusado de usar un arma letal —en este caso, un cuchillo— para cometer los crímenes. No obstante, aún se desconocen los motivos que llevaron a Nick a presuntamente cometer el asesinato, aunque se ha sugerido que la discusión en la fiesta de Conan O’Brien pudo haber sido el detonante de los hechos.

“Por el momento, no se tomó ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza”, apuntó Hochma que agregó que, al tomar la decisión, se tendrán en cuenta los pensamientos y deseos de la familia, un procedimiento habitual en casos de este tipo.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner y Nick Reiner en la premiere de Spinal Tap II: el final continúa (Imagen de archivo) Richard Shotwell - Invision

La presión ahora está sobre el Departamento del Forense de Los Ángeles, que tendrá que revelar la hora de las muertes. La Policía no quiso especular sobre la forma del deceso. Por lo pronto, el fiscal destacó que los cargos imputados al hijo de Reiner no eran pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial que aprobará los cargos.

*Por Laura Nathalia Quintero