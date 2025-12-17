Es colombiana, se autodeportó de EE.UU. con CBP Home y revela la realidad detrás de la promesa de los US$1000

Katherine, una migrante colombiana, publicó una serie de videos donde relató su regreso desde Estados Unidos con el programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Además, reveló si es verdad el pago de 1000 dólares por la autodeportación con CBP Home.

La realidad tras el programa CBP Home, según una colombiana

En un video publicado en TikTok, Katherine, confirmó que sí recibió los US$1000 que CBP Home anuncia para quienes regresan a su país.

que anuncia para quienes regresan a su país. En el clip explicó que el código de pago le llegó mientras todavía se encontraba en su viaje hacia Colombia.

La joven confirmó que recibió el pago prometido por completar el proceso de retorno

Según contó, al día siguiente se presentó en una sucursal de Western Union para retirar el efectivo. Allí tomó un turno y debió esperar varias horas antes de ser atendida, debido a la cantidad de personas que aguardaban.

Una vez que la llamaron, entregó sus datos personales y el código recibido previamente, sin que le solicitaran trámites adicionales. La joven relató: “Di mis datos, el código y listo”. En el post mostró el comprobante del cobro y confirmó el monto.

El total entregado fue de 3.731.000 pesos colombianos, cifra equivalente al monto anunciado por la aplicación CBP Home al completar el proceso.

¿Cómo inició el trámite con CBP Home para regresar a Colombia?

En uno de los primeros videos, Katherine explicó que la decisión la tomó junto con su pareja: “Tuve que descargar la aplicación, llenar todos mis datos personales, mi correo, y después recibí un correo electrónico pidiéndome más información”.

Según dijo, ese intercambio incluyó el envío de documentación, una fotografía de su cédula y la fecha estimada en la que planeaba viajar.

La plataforma ofrecía el pasaje de regreso sin costo y el incentivo económico al finalizar el proceso

El problema con el pasaporte y la intervención de ICE

El trámite se detuvo cuando desde CBP Home le consultaron por su pasaporte. En ese punto, la migrante explicó que el documento había quedado retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita migratoria anterior.

Con la documentación recuperada, solo restó esperar la fecha asignada para el vuelo

Desde ese momento, comenzó una serie de llamados hasta que un oficial de ICE de otra ciudad intervino y logró localizar el documento, que estaba retenido en San Francisco, California.

Días después, el pasaporte fue trasladado a Portland, donde residía la mujer.

Una vez que lo recuperó en la oficina de la agencia, el proceso quedó cerrado y solo restó esperar la fecha asignada por CBP Home para abordar el vuelo de regreso a Colombia.

Los motivos personales detrás de la autodeportación de EE.UU.

En otro clip, la migrante explicó por qué adelantó su salida de Estados Unidos. Desde el inicio de su experiencia en ese país, su objetivo fue ahorrar y regresar a Colombia, sin intención de iniciar un proceso de regularización migratoria: “Mi plan nunca fue quedarme aquí ni arreglar papeles”.

La migrante aseguró que nunca tuvo intención de regularizar su situación en Estados Unidos

En su caso, la decisión fue por la distancia con su familia y por el clima migratorio que atraviesa EE.UU. El temor a una detención imprevista y a la pérdida de sus pertenencias influyeron de forma directa. Además, según compartió, la necesidad de reencontrarse con su hijo terminó por definir el momento del regreso.