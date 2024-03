Escuchar

Este jueves, se conoció la terrible noticia del crimen del colorista Germán Gabriel Medina, quien fue asesinado en la tarde del miércoles por un compañero de trabajo en la peluquería del barrio de Recoleta, donde trabajaba. La situación quedó grabada por las cámaras de seguridad del local, y las imágenes se viralizaron. En este contexto, el periodista Lucas Bertero se descompensó en vivo al momento que la filmación fue trasmitida en Mañanisima (eltrece).

“Recién se descompuso un compañero. La estoy conteniendo a mi pobre chica, Stefi”, indicó Carmen Babieri, durante la transmisión en vivo del ciclo de este jueves, tomándose una pausa para explicar la situación tensa que se vivía en el estudio. Acto seguido, la panelista detalló: “Yo lo tenía a Lucas (Bertero) al lado y me escribe porque no podía hablar y me muestra el mensaje que le mando a la productora, que se sentía mareado”.

Germán Gabriel Medina fue asesinado de un disparo por un compañero de trabajo en Recoleta Instagram

En la misma línea, tanto Diego Ramos como Stefi Berardi explicaron que su compañero sufrió una descompensación luego de que todos vieran en directo el video en el que queda en evidencia el crimen cometido en la peluquería. Ambos agradecieron que justo en ese momento el invitado era el médico Guillermo Capuya, quien lo asistió de inmediato.

“Está bien, tranquilos. Se impresionó por las imágenes”, explicó el profesional al mismo tiempo que asistía al panelista y llevó tranquilidad tanto a la audiencia como a los miembros del ciclo.

Noticia en desarrollo.

