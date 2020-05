Malena Pichot usó sus redes sociales para referirse a la prisión domiciliaria de algunos detenidos

Millones de argentinos realizaron un cacerolazo el jueves a la noche para manifestarse en contra de la decisión de dar prisión domiciliaria a detenidos con el fin de prevenir el contagio de coronavirus . En medio de la polémica, fueron varias las figuras públicas que hicieron oír su voz para dar su opinión sobre el tema.

Una de ellas fue la guionista y comediante Malena Pichot , que usó su cuenta de Twitter para referirse al tema: "No considero personas a los violadores. Fin del análisis", apuntó la activista feminista . Su declaración dio pie a un largo hilo de comentarios y debates con sus seguidores. "¡Malísimo Malena! Son personas y están inmersas en un sistema capitalista y patriarcal. Violar no es un acto instintivo. No considerarlos personas desvía la discusión hacia otros lugares que no va a cambiar nada", le respondió un usuario. "Los violadores no son el resultado de la injusticia social", le respondió ella. "Violan ricos y poderosos que han tenido todos los privilegios".

Otro de sus seguidores que también cuestionó su afirmación, le escribió: "¿Cómo no van a ser personas? Qué estupidez. Decir quién es o no persona arbitrariamente nunca lleva a buenos términos. La gente te pone 'me gusta' y nadie se anima a decirte nada: asqueroso". La humorista, dispuesta a debatir sobre su opinión, le respondió: "Les pegaría un tiro en la frente yo misma si existiese ese trabajo".

En las últimas horas, el Gobierno dijo " comprender " el cacerolazo que se dio anoche, pero insistió en la responsabilidad de los jueces. "Es lógico y justo que se manifiesten en contra de que liberen violadores y homicidas. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con esas liberaciones. También es cierto que esas manifestaciones son alimentadas por algunos sectores de la oposición", señaló a LA NACION un funcionario de trato diario con el Presidente.