Mano de hierro: Netflix sorprendió con el anuncio de una nueva serie protagonizada por Chino Darín y Jaime Llorente

escuchar

Netflix realizó un flamante anunció a través de sus redes sociales, en el que comunicó que “Chino” Darín y Jaime Llorente serán los protagonistas de Mano de Hierro, una nueva historia que gira alrededor del narcotráfico en Barcelona y promete ser una de las grandes apuestas del próximo años de la plataforma de streaming.

Netflix suele anunciar cada tanto nuevos contenidos para mantener a sus suscriptores expectantes e ilusionados con la llegada de nuevas historias. Esta semana, el anunció cumplió con ese cometido, sobre todo por la envergadura del proyecto.

"Mano de Hierro" (Netflix tendrá la actuación de Ricardo el "Chino" Darín Instagram: @netflixes

“La desaparición de un alijo de droga en el puerto de Barcelona desencadena ‘Mano de hierro’”, dice la descripción que la cuenta oficial de Netflix España en Instagram compartió este jueves. En la imagen se ve a Ricardo “Chino” Darín, Jaime Llorente, Natalia de Molina, Sergi López y Enric Auquer, protagonistas de esta historia, posando en la terraza de un edificio con el cielo de fondo.

La publicación se llenó rápidamente de likes por la idea de juntar a estos actores como principales protagonistas. El “Chino” Darín, quien actuó en El Reino, Durante la tormenta y Las leyes de la termodinámica, compartirá la miniserie con su colega español Jaime Llorente, reconocido por sus participaciones en La Casa de Papel y Elite, pero también en películas como La Sombra de la Ley y ¿A quién te llevarías a una isla desierta?.

Historia del "Chino" Darín Instagram: @chinodarin

El actor español compartió la imagen en una publicación de Instagram y escribió. “Esto está que arde. Arrancamos”. El “Chino”, por su parte, subió la publicación de Netflix en una historia de Instagram: “¿Y esto?”, escribió y agregó: “Ya arrancamos con Mano de Hierro”, junto a varios emojis de fuego.

La ficción es producida por The Mediapro Studio y tendrá un total de seis capítulos, que ya comenzaron a rodarse bajo la dirección de Lluis Quílez, cineasta que trabajó en largometrajes como Out of the dark y Bajocero.

La historia abordará la entrada de cocaína a Barcelona a través de barcos y transcurrirá mayormente en el puerto marítimo de aquella ciudad, aunque también habrá otros momentos en Lérida y Girona. La ficción se centrará en la figura de Joaquín Manchado, propietario de la terminal del Puerto que con el apoyo de su banda delictiva hará lo posible por ingresar droga a la Ciudad Condal.

Si bien se confirmó que se está rodando la miniserie y se anunciaron a los actores de este proyecto, todavía queda confirmar la fecha de estreno que, probablemente, sea durante la segunda mitad de 2023.

Sinopsis de Mano de Hierro

Barcelona, a través de su puerto marítimo, recibe alrededor de 6 mil containers al día provenientes de diferentes puntos del mundo. En tan solo un año, se pueden esconder hasta 30 mil kilos de cocaína, lo que convierte a la ciudad en una de los lugares más importantes de Europa para el negocio del narcotráfico. Alguien que está al tanto es Joaquín Manchado, dueño de la principal terminal del puerto.

Es decir que, si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal deberá contar con la colaboración de Manchado y su red criminal. No obstante, un accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra de asesinatos.

LA NACION