Netflix: los estrenos de series en diciembre de 2022

Una mirada a los títulos que se suman a la plataforma de streaming para cerrar el año

Nada mejor que una variedad de ofertas para disfrutar en Netflix antes de la llegada de un nuevo año. En diciembre, la plataforma incorpora la nueva temporada de la exitosa Emily en París , la precuela de The Witcher y el thriller El novato, con protagónico de Noah Centineo , entre otras producciones que se pasean por diversos géneros.

Estas son las principales series que llegan a Netflix este mes:

*EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS (segunda temporada)

El baile de las luciérnagas Netflix

Luego de una prometedora primera temporada estrenada en febrero de 2021, El baile de las luciérnagas regresa este mes a la plataforma. Basada en la novela de Kristin Hannah, la serie cuenta con los protagónicos de Katherine Heigl (quien además oficia de productora) y Sarah Chalke. En la primera entrega veíamos cómo Kate (Chalke) y Tully (Heigl), dos amigas que se conocen desde la adolescencia, sufren un cimbronazo como consecuencia de una sorpresiva traición. A partir de ese momento, las jóvenes toman rumbos distintos y pasan años sin comunicarse, hasta que un hecho vuelve a unirlas como si el tiempo no hubiese pasado.

En cuanto a la segunda temporada de la ficción de Maggie Friedman, Netflix adelantó: “Para Kate y Tully ningún obstáculo es demasiado grande cuando se trata de su amistad de toda la vida ¿Pero podría un error separarlas para siempre?” Por lo tanto, podemos intuir que las amigas deberán enfrentar un nuevo conflicto. Cuando se aguardaba la renovación de la serie, Heigl no tardó en pronunciarse sobre sus ganas de seguir abocada a este proyecto que implica un desafío en su carrera por estar delante y detrás de cámara. “Tengo los dedos de las manos, los pies, todos, cruzados”, le había manifestado al Washington Post. Finalmente, su deseo se cumplió y El baile de las luciérnagas regresa al servicio de streaming con nuevos episodios. Disponible desde el 2 de diciembre.

*EL NOVATO (primera temporada)

El novato Netflix

Noah Centineo, rostro de la renovación de las comedias románticas de la plataforma gracias a éxitos como la saga de A todos los chicos de los que me enamoré y Sierra Burgess es una loser, cambia totalmente de registro con su protagónico en El novato, la flamante serie de acción y thriller concebida por Alexi Hawley y que tiene entre sus directores a un conocedor de ambos géneros: Doug Liman. En este relato atrapante, Centineo interpreta a Owen Hendricks, un joven abogado de la CIA que, en sus primeros días de trabajo, encuentra una carta de la exagente Max Meladze (Laura Haddock). En dicha misiva yace una amenaza: la divulgación de información confidencial sobre la agencia ¿La contraoferta? Que la exoneren de un crimen.

Al leer dicha carta, Owen ingresa, sin proponérselo, en un microcosmos convulsionado donde el poder político queda expuesto. “Se verá envuelto en un mundo peligroso y absurdo dominado por personajes taimados”, adelantó la plataforma sobre la premisa de la ficción que también cuenta con las actuaciones de Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, y Daniel Quincy Annoh, entre otros. La serie es un proyecto muy especial para Centineo, quien subió la apuesta y decidió producir El novato, que consta de ocho capítulos. Disponible desde el 16 de diciembre.

*EMILY EN PARÍS (tercera temporada)

Emily en París Netflix

Una de las series más exitosas de la plataforma de streaming protagonizada por una encantadora Lily Collins está de regreso con más vueltas narrativas. Emily en París, la comedia de Darren Star, vuelve para mostrar a su protagonista de cara a nuevos dilemas. “Un año después de mudarse a París gracias a un trabajo soñado, Emily llega a una encrucijada profesional y amorosa que determinará su destino”, adelantó Netflix sobre la ficción que concluyó su segunda entrega con un cliffhanger: ¿Volverá Emily a Chicago o se unirá a un nuevo proyecto profesional?

Asimismo, la joven también tiene sentimientos encontrados en el plano sentimental, uno de los ejes de la ficción que ratificó la ductilidad de Collins. En relación con las elecciones sobre su futuro, Star aludió a esos “tironeos” que padece Emily en la tercera temporada. “El tema sobre esta decisión es que no hay decisión correcta. No hay una decisión que haga a todo el mundo feliz o que siquiera haga feliz a Emily. Tiene algunas opciones difíciles y está en el medio de un montón de situaciones complicadas al final de la temporada”, expresó el showrunner, creador también de producciones icónicas como Beverly Hills, 90210, Melrose Place y Sex and the City. Disponible desde el 21 de diciembre.

*THE WITCHER: EL ORIGEN DE LA SANGRE (miniserie)

The Witcher: el origen de la sangre Netflix

La gran apuesta de Netflix del mes es The Witcher: el origen de la sangre, la precuela de la ficción comandada por Henry Cavill. Creada por Declan de Barra y Lauren Schmidt Hissrich, la miniserie de cuatro episodios cuenta con un magnético protagónico de la gran Michelle Yeoh , quien se perfila como una de las actrices a recibir una nominación al Oscar el año próximo por la aclamada película Todo en todas partes al mismo tiempo. De acuerdo a lo revelado por la plataforma de streaming, la ficción está ambientada “más de mil años antes de Geralt de Rivia” y en la misma veremos “a siete parias del mundo élfico que se unen en una búsqueda de sangre contra un poder imparable”.

Por otro lado, Netflix compartió que la producción de De Barra y Schmidt se centrará “en un relato perdido en la noche de los tiempos sobre la creación del prototipo de brujo y los sucesos que confluyeron en el momento clave de la Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los monstruos, humanos y elfos se fusionaron en uno”. Además de la actuación de Yeoh, en la miniserie podremos disfrutar de los trabajos de Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Lenny Henry, Nathaniel Curtis, Minnie Driver y Mirren Mack. The Witcher: el origen de la sangre, está basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Disponible desde el 25 de diciembre.

*LA REINA DEL SUR (tercera temporada)

La reina del sur, tercera temporada Netflix

El drama criminal que tomó como material de base a la novela homónima del autor Arturo Pérez-Reverte fue concebida por Roberto Stopello y Valentina Párraga y cobró fuerza gracias a una arrolladora interpretación de la mexicana Kate del Castillo, quien comanda esta ficción que se convirtió en la telenovela más cara producida por Telemundo. En la tercera temporada que se incorpora este mes a la plataforma de streaming, veremos el nuevo derrotero de Teresa Mendoza (Del Castillo), protagonista excluyente de esta historia plagada de giros argumentales.

“Tras cuatro años en prisión, Teresa se escapa con la ayuda de Epifanio, que quiere llevarla a Bolivia, pero Sofía, ya adolescente, también la necesita”, adelantó Netflix sobre el puntapié de esta nueva entrega que tiene en su elenco a Humberto Zurita, Salvador Zerboni, Gabriel Porras, Paola Núñez, y Antonio Gil, entre otros intérpretes a los que veremos en los 26 episodios. “Teresa se fue refinando, pero nunca dejó de ser una mujer de pueblo, sencilla. Eso no se le va a quitar nunca. Ni siquiera su manera de hablar cambia”, manifestó Del Castillo a El comercio sobre este rol tan significativo en su carrera y añadió: “Cada capítulo es como una película aparte. Tiene todo este rollo que es como un thriller de acción. Hay escenas muy lindas, como el secuestro de mi hija, o cuando volamos en un helicóptero y yo salgo disparando. Fue increíble”. Disponible desde el 30 de diciembre.

*CIELO GRANDE (segunda temporada)

Cielo grande Netflix

A casi dos años de su estreno, la serie juvenil argentina creada, escrita y codirigida por Jorge Edelstein está de vuelta en la plataforma de streaming. Cielo grande focaliza en un grupo de amigos cuyo gran objetivo es el de, a través de diversas herramientas, salvar de la quiebra a un hotel ubicado en medio del Delta argentino. Misterio, momentos musicales y subtramas románticas se conjugaban en la primera entrega de esta producción entrañable que reúne recuerdos de la infancia, secretos familiares e instantes inolvidables en ese contexto tan querido para los protagonistas. En esta vuelta, Steffi, Luz, su familia y sus amigos continúan luchando por el futuro del hotel Cielo Grande cuando los nuevos dueños hacen una jugada y toman el control del resort que tanto aprecian. Disponible desde el 30 de diciembre.