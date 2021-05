Marcela Tauro confesó su inseguridad con su novio 21 años menor

Marcela Tauro (54) se refirió a la relación que tiene con su novio ,el rosarino Martín Bisio (33), con quien lleva casi años años en pareja. La periodista contó que tuvieron una crisis y que ella, en el medio de la discusión, le dijo que “tiene que tener un hijo”, por la inseguridad que le genera la diferencia de edad.

En un móvil a Los ángeles de la mañana, la panelista habló de su relación con el joven 21 años menor, de quien estuvo distanciada hace un tiempo, pero aclaró que no se separó y que siempre mantuvieron el contacto.

Ante una consulta de Pía Shaw sobre la crisis que ella misma dio a conocer en una revista sostuvo: “Tuve una crisis, es verdad. No hubo un motivo, viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí. Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”.

Marcela Tauro contó la íntima inseguridad que tiene con su pareja

Acto seguido se corrigió con humor: “No, primero el hombre que más de duró fue Polino, después viene (Jorge) Rial y Martín”. Sobre la breve separación afirmó que en ese tiempo no cortaron la relación: “Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia y después nos dimos cuenta que nos extrañábamos”.

Por otra parte, las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito indagaron sobre si la cuarentena había golpeado la convivencia. “No, yo soy la que me rallo. Me rayo por mis inseguridades, por la diferencia de edad. A veces estoy más segura y a veces menos; todavía estoy en esas cosas. Me agarró en un momento en el que dije, este chico tiene que tener un hijo, y se lo dije. Él me dice, escúchame, ya lo hablamos esto. Son esas inseguridades que me agarran a veces”, cerró.

Cabe recordar que Tauro es mamá de Juan Cruz (14), fruto de su relación con José María Álvarez, de quien se separó hace 12 años.

