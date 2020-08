Marcelo Longobardi sobre el spot de Sergio Berni: "Es un divague"

"Berni se inventó un spot épico que supone que es candidato a presidente", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

4 de agosto de 2020 • 11:10

Marcelo Longobardi se refirió al llamativo spot del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires , Sergio Berni, en el que el funcionario se muestra en acción durante un operativo antinarcóticos .

Para con el conductor de Cada mañana (Mitre), el video que muestra al funcionario como si fuera un candidato es "un divague bastante significativo". También analizó las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sobre la ola de inseguridad.

"Las autoridades más importantes de la Argentina en materia de Seguridad protagonizaron un episodio desopilante, tanto el ministro de la provincia Sergio Berni como la ministra de seguridad la Nación, Sabina Frederic", comentó Longobardi.

Sobre Frederic, dijo que se trata "de una persona impecable y sigo sus comentarios que son muchas veces muy apropiados, pero ayer metió la pata, dijo que 'no hay muchos robos, lo que hay son medios que los hacen visibles'. Esto es como decir 'no sé cuántos muertos hay de coronavirus, el problema son los medios que publican las estadísticas'. Ella no es tan animal como sus antecesores pero el contenido de lo que dijo es básicamente lo mismo", consideró el conductor.

Párrafo aparte le dedicó al ministro de seguridad del gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien "se inventó un spot épico que supone que es candidato a presidente".

"Berni se ha postulado como candidato a algo en este contexto, con imágenes que lo muestran con la policía contra los narcos y caminando con la gente pasando por al lado de estatuas, en un divague bastante significativo", describió.

"En un contexto de inseguridad creciente, los comportamientos de las autoridades en materia de seguridad son realmente complicados", finalizó.