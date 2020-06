Recién separado, el conductor de televisión se desahoga viendo Netflix: "¿A todos los hace llorar esta serie?", preguntó en sus redes sociales

Marcelo Tinelli anunció su separación de Guillermina Valdés desde su cuenta de Instagram. En una publicación que hizo en stories, comunicó: "Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos". Poco antes de anunciarlo, por el mismo medio, el conductor había dado una pista del duro momento que atravesaba, al contar que estaba viendo una comedia dramática de Fox que transmite Amazon Prime Video y que lo hace llorar.

El domingo por la mañana, poco antes de anunciar su separación, Tinelli compartió una story en la que se mostró sensibilizado por una ficción. "¿Todos lloran con This is us ?", escribió. Desvelado, hoy cerca de las seis de la mañana, el conductor continuó compartiendo stories sobre la serie. "Últimos 5 capítulos. Los voy a extrañar mucho", dijo sobre los personajes esta madrugada.

De qué va This is us, la serie que hace llorar a Tinelli

This Is Us entrelaza, de manera ingeniosa e inesperada, la vida de varios personajes que cumplen 36 años el mismo día, combinando drama y comedia con notable soltura, y dando una vuelta de tuerca a la tradición de series familiares al estilo Parenthood o Modern Family .

Todos celebran, solos o en compañía, prisioneros de fantasmas, de cuentas pendientes, de proyectos inconclusos. Sus vidas se conectan y cada detalle se convierte en una pista a seguir con atención, a encajar en ese rompecabezas que implica toda posible idea de un "nosotros".

La relación entre Tinelli y Valdés

La relación de Tinelli y Valdés duró más de ocho años, y juntos fueron padres de Lorenzo, de 6. La pareja siempre se mostró muy feliz ante la familia ensamblada que habían logrado formar. Guillermina es madre de Dante , Paloma y Helena ; y Marcelo es padre de Micaela , Candelaria , Juanita y Francisco . Por lo tanto, llamó la atención cuando Guillermina no saludó a Marcelo en las redes por el Día del Padre.

"Venían en crisis, con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Guillermina se había sacado la alianza en mayo", contó el periodista Ángel De Brito en sus redes sobre la ruptura.