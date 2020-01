El actual diputado de Frente de Todos hizo un posteo crítico sobre la diva Fuente: Archivo

Marcos Di Palma, ex piloto de TC y actual diputado del Frente de Todos disparó contra Susana Giménez y le recordó el episodio de contrabando de autos en el que estuvo involucrada a principios de la década del 90.

Con un video repleto de ironía y dosis de humor, Di Palma acusó a Susana, después de que sostuviera que la solución a la pobreza es "que vaya la gente al campo" y aprenda a "plantar o tener gallinas en gallineros".

"Ella, de un día para otro -en un gallinero, si no me equivoco-, encontró una cupé Mercedes-Benz en el año 90. ¿Se acuerda, Su, cuando usted no pagó los impuestos, que trajo una cupé Mercedes 500 diciendo que era para un discapacitado?", lanzó el ex piloto de TC y actual diputado por el Frente de Todos.

"110 mil dólares a plata de hoy son 7 millones de pesos. Entonces, si cada gente del norte pone un gallinero y por ahí aparece un Mecerdes-Benz como el de Susana Giménez, se ganan 7 millones de pesos", siguió a través de una publicación compartida en Twitter que ya cuenta con más de 70.000 reproducciones.

Crédito: Instagram

"Cuánta razón tiene Susana. Sí, muchachos, pongan gallineros que por ahí aparecen autos truchos, los venden, y con esos 7 millones de pesos ya tienen plata para tirar para arriba. Un beso grande y en esta estoy con vos, Susana", culminó el legislador, sin dejar de apelar a la ironía.