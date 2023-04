Margot Robbie no iba a protagonizar “Barbie” junto a Ryan Gosling: ¿quiénes fueron las primeras candidatas?

escuchar

Margot Robbie es la protagonista de Barbie; sin embargo, aunque mucho crean que ella nació para este papel, la actriz no fue la primera opción para interpretar a la icónica muñeca. De hecho, los productores tuvieron en mente a otras dos artistas.

Margot Robbie: ¿Quién iba a protagonizar Barbie antes que la actriz?

Originalmente, Amy Schumer había sido escogida cuando Sony estaba al frente de la historia; no obstante, en el 2017 se reveló que ella había abandonado el plan.

Dio un paso al costado debido a que su apretada agenda no le permitía comprometerse con la cinta.

Amy Schumer fue una de las actrices en mira para hacer de Barbie (Crédito: Instagram/@TheAcademy))

No obstante, en el 2022 aclaró el verdadero motivo: “Definitivamente, no querían hacerlo de la forma en que yo quería hacerlo, la única forma en que estaba interesada en hacerlo”, dijo para The Hollywood Reporter.

Al buscar a otra protagonista, llamaron a Anne Hathaway. Pero no se llegó a concretar y, por la demora del proyecto, Sony terminó por perder los derechos y pasó a manos de Warner Bros. Es así que llegaron a Margot Robbie.

Nuevo tráiler de Barbie, la película

Dua Lipa también estará en la película Barbie

El equipo responsable de la película sobre las aventuras de la popular muñeca, confirmó la presencia en su reparto de la cantante Dua Lipa en el que es uno de sus primeros papeles en la gran pantalla.

Con el cabello de color azul eléctrico y la leyenda “esta Barbie es una sirena”, la noticia se dio a conocer a través de perfil oficial de la cinta en Instagram, que además compartió imágenes de todos los actores que participarán en la película.

Dua Lipa se suma al elenco de Barbie y emocionó a todos con las nuevas imágenes Instagram @dualipa / Warner Bros

El papel de Dua Lipa constituirá el salto al cine de la cantante y compositora británica junto con el del “thriller” de espías Argylle, que es una adaptación para Apple TV+ de la novela del mismo nombre escrita por Ellie Conway y en la que Dua Lipa trabajó a las órdenes de Matthew Vaughn junto a Henry Cavill.

El Comercio (Perú)