escuchar

A lo largo de sus seis años en la pantalla de eltrece -cuando aún se llamaba Los Ángeles de la Mañana y se transmitía antes del mediodía- y durante su primera temporada en América, ya rebautizado como LAM en el horario nocturno, el magazine conducido por Ángel de Brito fue el escenario de múltiples sucesos dignos de ser recordados. Picantes cruces, primicias, inesperadas caídas y duros idas y vueltas fueron solo algunos de ellos. Pero pocos fueron los abandonos de estudios sin explicación, como fue el caso de la noche del miércoles, cuando Nazarena Vélez dejó libre su asiento solo para volver poco después y negarse a dar explicaciones.

Nazarena Vélez abandonó en vivo el estudio de LAM y se negó a dar explicaciones: “No lo puedo contar”

Como todos los días, Ángel y sus angelitas aparecieron en la pantalla de América apenas el reloj marcó las 20 hs. El programa comenzó con un acalorado debate que surgió por el polémico desliz de Wanda Nara quien, con una foto publicada en sus Historias de Instagram, reveló la identidad de uno de los participantes de ¿Quién es la máscara? (Telefe), show cuyo valor radica en mantener en secreto quién está detrás de los elaborados disfraces.

Aunque las panelistas discutieron y se justificaron con interrupciones y gritos, la velada transcurrió sin más problemas una vez que empezaron a pasar en pantalla algunas notas con celebridades. Hablaron con Susana Giménez durante su paso por la Argentina, se refirieron al conflicto judicial del hermano de Sofía Zámolo con su expareja y charlaron con Luciano “El Tirri” Giugno sobre el conflicto de Marcelo Tinelli -su primo- con San Lorenzo.

Nazarena Vélez se sumó a LAM luego de que pasara de eltrece a América instagram @nazarenavelez

Luego de que terminara la entrevista con el integrante del jurado de Canta Conmigo Ahora (eltrece) y una vez que volvieran a transmitir lo que sucedía en el estudio, el asiento vacío de Nazarena Vélez no tardó en llamar la atención del conductor. A modo de chiste, preguntó si había renunciado mientras estaban en el corte. Entre risas, Estefi Berardi explicó que su colega, quien se sienta junto a ella, estaba en el baño.

Sin embargo, los minutos pasaron y la exmodelo no apareció. Así transcurrió el último fragmento del programa hasta que, poco antes de tener que despedirse, las cámaras la enfocaron mientras se acomodaba en su lugar con el semblante serio. A pesar de que de Brito prometió que revelarían el motivo de su abandono, ella se puso firme en su negativa a explicar sus razones.

Ángel de Brito le pidió explicaciones a Nazarena Vélez captura de video

“No te puedo contar”, expresó y, cuando el conductor le preguntó si se había ido únicamente porque tenía que ir al baño, agregó: “Si, también. Pero fue otra cosa y ahora no te lo puedo contar”. No importaron la cantidad de preguntas o acusaciones que le hicieron sus compañeras, Vélez no agregó ningún detalle más.

“Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo y que alguien lo desmienta, estoy resolviendo”, manifestó, siendo esto lo único que se atrevió a especificar de su repentina salida del estudio. Ante su reticencia, Yanina Latorre le espetó que seguramente realizaría un descargo en sus redes sociales en vez de contarlo en el programa.

No obstante, la productora teatral prometió dar explicaciones al día siguiente, en el programa. Por el momento, lo único que se sabe es que recibió un urgente llamado. Quien estaba detrás de la línea o qué lo llevó a contactarla mientras estaba en vivo, son detalles que se conocerán -quizás- en los próximos días.