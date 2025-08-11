María Becerra en River: cuánto salen las entradas

María Becerra, una de las artistas argentinas más reconocidas del momento, confirmó su tercer show en el estadio Monumental de River Plate. El espectáculo, programado para el 12 de diciembre promete ser una experiencia inolvidable, con una puesta en escena innovadora y un repertorio que repasará todos sus éxitos. Ante esto, muchos fanáticos se preguntan cómo conseguir las entradas y qué precios tienen.

El anuncio del show de María Becerra en River

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River?

El sitio oficial de AllAccess ya publicó la lista de precios para cada ubicación en el estadio Monumental. Los valores varían según la ubicación y la cercanía al escenario.

Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

$55.000 Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

$60.000 Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

$65.000 Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

$75.000 Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

$80.000 Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

$90.000 Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

$90.000 Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

$95.000 Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

$105.000 Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

$115.000 Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

$125.000 Pits: $300.000

La venta general de entradas comenzará el 12 de agosto a las 13h (Fuente: AllAccess)

La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comenzó el lunes 11 de agosto a las 13 horas. Los usuarios de esta entidad bancaria tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas antes que el público general y, además, podrán acceder a un plan de financiación de seis cuotas sin interés.

¿Cuándo se habilita la venta general?

La venta general se habilitará el martes 12 de agosto, también a partir de las 13 horas. En esta etapa, se aceptarán diversos medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Mastercard y Cabal.

¿Cómo comprar las entradas para el show de María Becerra en River?

Tanto la preventa como la venta general se realizarán exclusivamente a través de la plataforma AllAccess. Para facilitar el proceso de compra, seguí estos pasos:

Ingresá a AllAccess con tu usuario y contraseña. Si no tenés una cuenta, creá una con anticipación para agilizar el proceso.

Buscá el evento “María Becerra River 360” .

. Seleccioná el tipo y la cantidad de entradas que deseás adquirir.

Elegí el método de pago. Durante la preventa, solo podrás utilizar tarjetas del BBVA.

Una vez finalizada la operación, AllAccess te enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.

Se podrá acceder a la venta de entradas mediante el sitio oficial de AllAccess Gentileza DF Entertainment

Después de adquirir las entradas, es indispensable validar la operación para confirmar los tickets. El procedimiento consiste en ingresar un código de seis dígitos que figura en el consumo de la tarjeta utilizada. Este dato puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking.

El plazo para completar la validación es de 10 días desde la compra y estará habilitado desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del show. Si no se realiza la validación, la operación será cancelada. Una vez validada la compra, se podrá avanzar con el canje de las entradas.

El show de María Becerra en el Estadio Monumental

María Becerra anunció su show en sus redes sociales (Instagram: @mariabecerra) (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

La artista anticipó que el show será único e inmersivo. “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”, escribió Becerra en su cuenta de Instagram, junto a un fragmento de su canción “Infinito como el mar”. El formato 360° permitirá que el público disfrute del concierto desde cualquier sector del estadio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.