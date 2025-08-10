Show de María Becerra: cuándo arranca la preventa
Será la tercera vez que la cantante se presente en el estadio Monumental de River Plate; enterate cómo adquirir los tickets y en qué fecha
María Becerra anunció esta semana su tercer show en el estadio Monumental del Club River Plate, en Núñez. A través de su cuenta de Instagram, “La Nena de Argentina” informó que el evento se realizará el 12 de diciembre. A continuación, enterate cómo y cuándo adquirir la preventa exclusiva.
¿Cuándo es la preventa para ver a María Becerra en River Plate?
La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comenzará el lunes 11 de agosto a las 13 horas. Los usuarios de esta entidad podrán comprar sus entradas antes que el público general y acceder a un plan de seis cuotas sin interés.
La venta general se habilitará al día siguiente, el martes 12 de agosto, también desde las 13 horas. En esta etapa se aceptarán otros medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Mastercard y Cabal.
¿Cómo comprar las entradas para ver a María Becerra?
Según la información oficial, tanto la preventa como la venta general se realizarán exclusivamente a través de AllAccess. Descubrí cómo es el paso a paso para no cometer errores:
- Ingresá a AllAccess con usuario y contraseña para agilizar la compra.
- Buscá el evento “María Becerra River 360”.
- Seleccioná el tipo y la cantidad de entradas deseadas.
- Elegí el método de pago. En la preventa, solo podrás usar tarjetas del BBVA.
- Finalizada la operación, AllAccess te enviará un correo con la confirmación de pago.
Verificación de compra:
Quienes adquieran entradas deberán validar la operación para confirmar los tickets. El procedimiento consiste en ingresar un código de seis dígitos que figura en el consumo de la tarjeta utilizada. Este dato puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking.
El plazo para completar la validación es de 10 días desde la compra y estará habilitado desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del show. Si no se realiza, la operación será cancelada. Una vez validada, se podrá avanzar con el canje de entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el show de María Becerra del 12 de diciembre?
Desde AllAcces ya publicaron una tabla con las ubicaciones y los precios que le corresponden a cada una. A continuación, el detalle:
- Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000
- Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000
- Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000
- Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000
- Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000
- Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000
- Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000
- Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000
- Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000
- Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000
- Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000
- Pits: $300.000
¿Cómo será el tercer show de María Becerra en River?
La cantante volverá a presentarse en el estadio Monumental, con una capacidad máxima de 85 mil personas. Tras haberse convertido en la primera mujer solista argentina en cantar allí, ofrecerá un espectáculo único e inmersivo, según adelantó en un video promocional publicado en Instagram.
Al compartir un fragmento de su canción “Infinito como el mar”, Becerra escribió: “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”. Este formato permitirá que el público disfrute del concierto desde cualquier sector de la tribuna o el campo.
