Show de María Becerra: cuándo arranca la preventa

María Becerra anunció esta semana su tercer show en el estadio Monumental del Club River Plate, en Núñez. A través de su cuenta de Instagram, “La Nena de Argentina” informó que el evento se realizará el 12 de diciembre. A continuación, enterate cómo y cuándo adquirir la preventa exclusiva.

El anuncio del show de María Becerra en River

¿Cuándo es la preventa para ver a María Becerra en River Plate?

La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comenzará el lunes 11 de agosto a las 13 horas. Los usuarios de esta entidad podrán comprar sus entradas antes que el público general y acceder a un plan de seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará al día siguiente, el martes 12 de agosto, también desde las 13 horas. En esta etapa se aceptarán otros medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Mastercard y Cabal.

¿Cómo comprar las entradas para ver a María Becerra?

Según la información oficial, tanto la preventa como la venta general se realizarán exclusivamente a través de AllAccess. Descubrí cómo es el paso a paso para no cometer errores:

Ingresá a AllAccess con usuario y contraseña para agilizar la compra.

AllAccess con usuario y contraseña para agilizar la compra. Buscá el evento “María Becerra River 360” .

. Seleccioná el tipo y la cantidad de entradas deseadas.

Elegí el método de pago. En la preventa, solo podrás usar tarjetas del BBVA.

Finalizada la operación, AllAccess te enviará un correo con la confirmación de pago.

Verificación de compra:

Quienes adquieran entradas deberán validar la operación para confirmar los tickets. El procedimiento consiste en ingresar un código de seis dígitos que figura en el consumo de la tarjeta utilizada. Este dato puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking.

María Becerra tendrá un nuevo show en River el próximo 12 de diciembre AllAccess

El plazo para completar la validación es de 10 días desde la compra y estará habilitado desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del show. Si no se realiza, la operación será cancelada. Una vez validada, se podrá avanzar con el canje de entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el show de María Becerra del 12 de diciembre?

Desde AllAcces ya publicaron una tabla con las ubicaciones y los precios que le corresponden a cada una. A continuación, el detalle:

Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

Pits: $300.000

Las ubicaciones y los precios de las entradas para ver a María Becerra el 12 de diciembre en River (Fuente: AllAccess)

¿Cómo será el tercer show de María Becerra en River?

La cantante volverá a presentarse en el estadio Monumental, con una capacidad máxima de 85 mil personas. Tras haberse convertido en la primera mujer solista argentina en cantar allí, ofrecerá un espectáculo único e inmersivo, según adelantó en un video promocional publicado en Instagram.

El show de María Becerra será 360°, por lo que contará con un escenario en medio del campo (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

Al compartir un fragmento de su canción “Infinito como el mar”, Becerra escribió: “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”. Este formato permitirá que el público disfrute del concierto desde cualquier sector de la tribuna o el campo.