María Becerra reapareció en sus redes sociales después de la internación con una nueva faceta artística

María Becerra se encuentra en plena recuperación después de la internación de urgencia que sufrió el 23 de abril, debido a un embarazo ectópico que obligó a los médicos de la Clínica Zabala de Belgrano a intervenirla quirúrgicamente tras una hemorragia interna. Mientras se rehabilita desde su casa, reapareció en las redes sociales y mostró una faceta artística poco conocida.

Pese a que se generó una gran incertidumbre entre sus fans por su estado de salud, “La Nena de Argentina” juntó fuerzas y eligió transmitir tranquilidad a todos sus seguidores. Por lo tanto, luego del comunicado que reprodujo su familia a través de su cuenta de Instagram, el sábado 26 recibió el alta y ella misma expresó: “Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida. Volviendo a casa con el amor de mi vida”, en referencia a su novio, Julián Reininger, conocido como J Rei.

Ahora, desde su casa, La Nena de Argentina subió un posteo en el que apareció frente a un bastidor, en pose de pintora, con pinceles y parte de la superficie blanca ya pintada. En su primer diseño hizo un plato de ramen [típica comida japonesa], donde agregó un huevo duro a la mitad, pasta, sushi y arvejas. Lo cierto es que resultó ser un boceto que identifica al tema musical que lanzará en los próximos días en colaboración con Paulo Londra y Xavier Rosero Moreira Xross, productor musical de ella.

La cantante dejó todo lujo de lado y su aspecto fue el de “entre casa”, con un outfit similar a un mameluco. Esta es la manera que optó para recobrar fuerzas después del duro episodio que vivió hace días.

Junto al carrusel de imágenes de su paso a paso en la pintura, escribió un texto reflexivo acerca de cómo afronta la rehabilitación. “Estos días he estado pintado muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos. Hoy hice este cuadrito inspirado en ‘Ramen para dos’, una canción más que especial de la mano de Paulo Londra y Xross que ya pronto ve la luz”.

Y luego agregó: “Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento… Es un rayito de Sol en medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece. Los quiero mucho, me hice esta cuenta para mostrarles lo hago cuando no estoy cantando”. A continuación mencionó el perfil secundario en la cual enseñará su otra faceta. “Hola, soy María Becerra. Esta es la cuenta en donde me expreso de otras formas. Me gusta pintar, hacer cerámica, tejer, bordar, y muchas cosas más”, redactó en la biografía de presentación.

“Gran terapia”; “Te amamos Mari, sos la número uno. Mucho amor y buenas vibras para transitar todo lo que viviste este tiempo”; “Hermosa Mari, nos pone felices, verte bien”; “Linda. Talento sobra”; “Te amo mi cielo” y “Es muy lindo verte cada vez mejor. Fuerzas”, fueron algunos de los mensajes de cariño que recibió Becerra en la sección de comentarios. En tanto, para sorpresa de la artista, su cuenta secundaria ya alcanzó los 155.000 seguidores, aunque todavía no expuso ninguno de sus proyectos.

Cabe recordar que María Becerra entró al quirófano después de un fuerte dolor abdominal. Días atrás, en LAM (América) el periodista Gustavo Méndez aseguró que tuvo una hemorragia interna, por lo que parte de sus órganos estaban comprometidos. Por su parte, el panelista del ciclo de espectáculos, Pepe Ochoa, agregó: “Estuvo toda la noche con respirador, porque perdió tanta sangre que le hicieron una transfusión y debían devolverle oxígeno al cuerpo. Utilizaron esta ventilación para que pase la noche”.

Tras una corta instancia en terapia intensiva, el 24 de abril su hermano Juan Becerra contó que se encontraba estable y más tarde sumó un comunicado oficial donde se informó que durante un tiempo, La Nena de Argentina suspendería sus próximos shows. En la actualidad pasa su tiempo en casa, junto a J Rei, sus seres queridos y el apoyo cotidiano de su público.