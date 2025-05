Paulo Dybala habló de su deseo de ser padre junto a Oriana Sabatini e hizo una revelación

A casi diez meses de su boda de ensueños para 300 invitados en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan una etapa muy especial de su matrimonio. Tras convivir durante seis años y pasar la primera etapa como marido y mujer, ahora se preparan para agrandar la familia. El campeón del mundo reveló que están en la búsqueda de su primer hijo y contó cuál fue el requisito que le puso la cantante antes de embarcarse en la paternidad.

Durante una entrevista en el ciclo Los Edul, conducido por los hermanos Gastón y Esteban Edul, Paulo Dybala fue consultado por si tenía pensado ser padre. “Me encantaría, sí”, dijo sin vueltas. A partir de esto, Gastón Edul le preguntó si estaban “respetando los momentos profesionales” de cada uno, puesto que mientras él se recupera de la operación a la que se sometió en marzo por una lesión en el tendón semitendinoso izquierdo, Sabatini está enfocada en su música. Este año lanzó las canciones “Pinamar, “xo, Draco Malfoy” y recientemente “Querida yo”.

El futbolista reveló que junto a la cantante están en la búsqueda de su primer hijo (Foto: Instagram @orianasabatini)

“No, no. La verdad es que estamos buscando”, aseguró con una risa pícara el delantero de la AS Roma, y agregó: “Estamos esperando de que llegue, estamos en la búsqueda”. Ante esto, Esteban Edul acotó: “Ya hicieron todos los pasos previos, convivencia, casamiento”.

Fue entonces cuando Dybala reveló el requisito que le puso Sabatini para ser padres. Contó que desde el primer día “le puso los puntos” y le dejó en claro que primero tenían que pasar por el altar. “Yo hubiese buscado desde el principio, pero Oriana siempre quiso que nos casemos”, indicó. “Oriana viaja mucho y yo también, pero cuando nos encontramos tratamos de buscar para ver si puede llegar, obvio”, sostuvo y remarcó que no tienen preferencia entre niño o niña.

Dybala reveló que Sabatini le dejó en claro su intención de casarse antes de tener hijos (Foto: Instagram @orianasabatini)

En el pasado, el futbolista expresó abiertamente su deseo de tener hijos. En la previa de su casamiento fue entrevistado por su pareja en su pódcast A dónde vamos cuando soñamos (Spotify y YouTube) y aseguró que así como sentía “mucha curiosidad” de saber cómo iba a ser como padre también tenía temor de experimentarlo, puesto que su padre falleció durante su adolescencia.

“Siento que nunca tuve esa figura después de lo de mi viejo y todos los recuerdos que tengo de él son hasta los 15, entonces siento que hasta los 15 voy a ir bien, pero después no sé”, se sinceró, pero su pareja lo tranquilizó y le dijo que le iba a ir “increíble” en ese rol: “Te lo digo yo, de verdad. Estate confiado. Nadie sabe cómo ser padre”. Al escucharla, él le respondió: “Tengo curiosidad porque me gustaría mucho serlo, siempre quise ser padre y siento que es un buen momento”.

En varias oportunidades Sabatini enfrentó rumores de embarazo y se encargó personalmente de desmentirlos (Foto: Instagram @pauldybala)

En más de una oportunidad, Sabatini enfrentó rumores de embarazo y se ocupó personalmente de desmentirlos. “¿Se imaginan que de hecho no esté embarazada y esa sea solo una foto mía durante un periodo de depresión y atracones?“, expresó en X en enero.

El mensaje de Oriana Sabatini

Posteriormente, en una entrevista con LAM (América) afirmó que los comentarios no le hicieron bien. ”Es un poco retorcido pensar que una solo puede tener panza si está embarazada, sobre todo si la gente no sabe lo que uno está viviendo internamente y me parece que también tienen que tener un poco más de cuidado porque el cuerpo de una persona cambia, sobre todo el de una que tiene trastornos alimenticios y todavía los atraviesa. (...) No está bueno que ese comentario nazca a partir de ‘tiene un poco de panza, tiene que ser porque está embarazada’, sostuvo.