El percance de Paula Chaves con su hija tras ser presentada por Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi

Paula Chaves y Pedro Alfonso conforman una de las parejas más queridas por el público. Y una de sus características más destacables es su espontaneidad. Y este domingo por la tarde, en La Peña de Morfi (Telefe) el matrimonio de actores que ya tiene tres hijos demostró una vez más su frescura cuando, al momento de ingresar al estudio, la modelo se vio superada por un percance que la hizo demorar su acceso. “Fue al baño, Paula”, avisó el productor, ante la inesperada ausencia de su esposa.

Georgina Barbarossa, conductora del ciclo de Telefe, hizo una completa introducción para presentar al matrimonio, que actualmente protagoniza la obra Un plan perfecto en el teatro Broadway. “Para mí presentarlos es un honor, porque los amo. Es una pareja deliciosa, son super padres, son super buenos actores, super buenas personas, tienen tres hijos que son divinos, así que voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Paula Chaves y Pedro Alfonso”, dijo, con entusiasmo, la anfitriona de La Peña.

El percance de Paula Chaves en La Peña de Morfi

Pero por la puerta donde tenían que entrar al estudio Pedro, Paula y sus tres hijos, Olivia (9), Baltazar (6) y Filipa (3), solo aparecieron Alfonso con su hija Olivia. Entonces, con naturalidad, el exproductor de ShowMatch le dijo a Barbarossa: “Fue al baño, Paula. Me pidió que no te dijera nada, pero no sabía qué inventar”.

En el estudio de La Peña de Morfi armaron un rincón para que jueguen Olivia, Baltazar y Filipa, los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso Captura Telef

Unos segundos más tarde, mientras se saludaban la conductora con su invitado, Paula Chaves apareció en el estudio con los dos niños que faltaban: Baltazar y Filipa. “Hola”, saludó la exmodelo con una sonrisa, mientras Barbarossa reía. “Tenía que hacer pis, Fili”, aclaró entonces Chaves.

Superado el simpático percance, en la previa de la entrevista, los tres niños del matrimonio se fueron hacia un lugar especial del estudio que les habían preparado para que jugaran. Mientras tanto, Alfonso le contaba a Georgina los entretelones familiares de la previa de la visita a Telefe: “Tuvimos una charla técnica, porque traerlos es como... y a vos te tienen miedo por las preguntas que podés hacer”. “No, no, que los amo y los adoro”, se defendió la anfitriona.

Los tres niños se quedaron jugando en su espacio especial del piso del estudio mientras Barbarossa los describía como “deliciosos”. “Y ustedes como padres son maravillosos, son padres que dejan todo”, les dijo la conductora a sus invitados, antes de comenzar formalmente la entrevista.

Paula Chaves se demoró para ingresar al estudio de La Peña de Morfi porque tuvo un pequeño percance Captura Telefe

Poco más tarde, en medio de la charla, los niños volvieron a protagonizar el reportaje, al intervenir en una disputa que tenían al aire sus padres, en tono de broma, para decir cuál de los dos era más desordenado en el hogar. “Mamá es más limpita”, dijo Baltazar. “¿Y papá es sucio, papá no se baña?”, inquirió Barbarossa y entonces fue Olivia la que aclaró: “Sí se baña, pero tiene todo el vestidor desordenado”.

Un poco en serio y un poco en broma, por temor a que los niños pudieran decir algo inconveniente, Paula Chaves pidió entonces, con una sonrisa, que les corten el micrófono, pero los chicos siguieron expresándose un rato más.

