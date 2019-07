Marian Farjat dijo que la afectó la crisis económica: "Tuve que vender mi Audi"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 11:44

Después de las declaraciones de Cande Tinelli, en donde aseguró que la afectó la "macrisis", ahora se sumó una ex Gran Hermano a hablar de su situación económica.

Cuando Marian Farjat entró a la edición del 2015 del reality, rápidamente contó que su familia tenía un alto poder adquisitivo. Pero ahora, la joven se mudó sola y parece que le cuesta mantener su posición.

Durante una entrevista con la revista Paparazzi, la joven de 24 años dijo que la crisis la complicó. "Este año fue difícil. Tuve que vender mi Audi A1", contó Marian. También relató que para subsistir vende la ropa que ya no usa más.

Por su parte, ella tiene la facilidad de conseguir canjes, como ropa, bebidas, alimentos y tratamientos de belleza. "Si no fuera por eso no sé cómo haría", contó la ex Gran Hermano.