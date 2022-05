Marian Farjat reveló detalles del mal momento que pasó con Martín Salwe el día que lo conoció

Leo García rompió el silencio en el programa Intrusos (América TV) y habló sobre su experiencia en el reality El hotel de los famosos. En ese marco, realizó una dura declaración en contra de su excompañero Martín Salwe, a quien lo definió como homofóbico y reveló los maltratos que sufrió por su parte.

Tras sus dichos, Marian Farjat también se pronunció al respecto y recordó una incómoda situación que tiene como protagonista al notero.

A través de su cuenta de Twitter, la influencer y exparticipante de Gran Hermano realizó un duro descargo y se explayó sobre el momento en el que conoció al joven de 24 años. “Muy interesante lo que dice Leo García en Intrusos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años”, relató en un primer mensaje.

Marian Farjat habló de su encuentro con Martín Salwe Captura de Twitter

Luego de reconocer que Salwe la entrevistó en sus épocas de mayor exposición, Farjat reconoció que en ese momento él aún no era ampliamente reconocido en el ambiente artístico. “A él no lo conocía nadie, estaba recién incursionando en los medios y en mi caso, ya era mi segundo Gran Hermano”, continuó.

Si bien la mediática aclaró que en un principio el encuentro entre ambos se llevó a cabo en buenos términos, luego reveló que su incomodidad tuvo lugar poco después. “Me acuerdo cuando terminamos la entrevista, me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no, que me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que sí. Recuerdo que en todo el camino no paró de intentar besarme. O sea, desde el primer momento en el que subí al auto. También me hacía chistes de mal gusto”, rememoró.

Tras hablar sobre la manera en la que conoció a Salwe, la modelo aportó más detalles de esa noche: “¡Muy machista! Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo abra y no entendía el ‘no es no’. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados”.

Tras explicar la actitud de Salwe ese primer día, Farjat sostuvo que tiempo después él intentó comunicarse con ella, pero decidió no responderle. “Me llamó varias veces insistiendo, pero nunca más hablé ni lo volví a ver. No me llevé una muy buena imagen de él y no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Y obviamente nunca mas lo volví a ver”, subrayó.

El momento en el que Marian Farjat fue entrevistada por Salwe, cuando era novia de Brian Lanzelotta y era reconocida por su paso en Gran Hermano Captura de Twitter

Si bien en un principio explicó que no lo volvió a ver luego de esa desagradable experiencia, Farjat recordó en otro tuit que sí tuvo un reencuentro con él, precisamente en los estudios de Ideas del Sur. Sin embargo, tampoco se llevó a cabo de la mejor forma. “Lo traté súper cortante y como no le di bola se encargó de hablar mal de mi. De a poco me acuerdo”, agregó.

Por último, la modelo se refirió a las diversas reacciones que Salwe tuvo en el certamen con Silvina Luna y Emily Lucius. En ese sentido, concluyó: “Solo usa a las mujeres, es machista, no le importa nada y es capaz de cualquier cosa”.

La palabra de Silvina Luna sobre su excompañero de certamen

Además de Leo García y otros exparticipantes como Kate Rodríguez, la exvedette Silvina Luna también se pronunció acerca de su vínculo con Martín Salwe tras salir del reality y se refirió acerca de algunas actitudes que hubo en el interior de la casa.

“Ahora que estoy viendo todo de afuera me doy cuenta que estaba viviendo otra película. Hay mucho bullying adentro del hotel. Hay cosas que yo descubrí estando afuera. Ver gente que pensé que era de una manera y es de otra”, expresó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Luego de revelar que Salwe forma parte de las personas que realizan diversos tipos de maltrato en contra de sus compañeros, se refirió de lleno hacia él y opinó: “Él sabe muy bien lo que quiere. Él trabaja para las cámaras, es como el director del reality. No está mal hasta que sos mal intencionado, hasta que jugás con las emociones”.

En el certamen, Silvina Luna y Martín Salwe llevaron un estrecho vínculo Captura eltrece

Ante la consulta sobre si seguiría teniendo un vínculo de amistad con el joven en algún momento, Silvina Luna cerró: “No sé si sería una persona que conocería afuera. Ahí adentro se crea un microclima, pero la realidad es que como sos afuera, sos adentro, no lo cambias. Él tiene una forma de dirigirse a las mujeres, un estilo de frialdad que es para observar”.