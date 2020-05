El fan de Wanda Nara: "Me pasaron US$1500 de tarifa para hacer un vivo con ella"

El fan de Wanda Nara dijo que desde el entorno de la modelo "le pasaron US$1500 de tarifa" para hacer un vivo de Instagram con ella Crédito: Instagram/@marianodelacanal

Desde que comenzó el brote de coronavirus, Wanda Nara reparte su tiempo en la tranquilidad de su hogar junto a Mauro Icardi y sus hijos. Recetas de cocina, looks sensuales, reflexiones para sus seguidores y algún posteo de su marca de maquillaje.

Lejos del norte de Italia, donde la modelo y empresaria transita la cuarentena, un dato sobre cuánto cobra por las presencias virtuales no pasó inadvertido.

A raíz del gran número de seguidores -como otras figuras internacionales- la modelo es un atractivo para distintas marcas de renombre y, por eso, cobra un alto cachet por su imagen. Eso fue lo que reveló Mariano de la Canal , el mediático que se hizo conocido bajo el mote de "fan de Wanda" .

En un vivo junto al periodista Ángel de Brito , de la Canal contó que intentó lograr un acercamiento con la mujer del delantero que brilla en la Serie A del Calcio italiano, pero, como otras tantas veces, no tuvo éxito .

Imposibilitado de trasladarse, por las restricciones vigentes en medio de la pandemia, De la Canal aseguró que quería lograr dicho acercamiento a través de un vivo de Instagram. Y, sin mayores rodeos, dio la supuesta cifra que le habrían pedido desde el entorno de la modelo y empresaria: "Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron US$1500 de tarifa ".

Incrédulo ante tamaña cifra en medio de las oscilaciones del dólar paralelo, De Brito se sorprendió: "¿US$1500 por un vivo te quiso cobrar? ¡Qué ladrona! ¡Cómo le gusta la guita!". En tono humorístico, el mediático ironizó con la negativa de Nara y concluyó: "Yo pensé que me lo iba a dar [por la transmisión en vivo], la hice muy famosa".