Mariano Martínez reveló el difícil momento que atravesó “Realmente estuve muy mal”

Mariano Martínez se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales de su vida. El actor volvió a pisar los escenarios del teatro, con la obra Tom, Dick & Harry, dirigida por su compañero de profesión y amigo Nicolás Cabré. Junto a él, el elenco está conformado por artistas como Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo y María Valenzuela. Pero no siempre fue todo color de rosa, y es que el modelo reveló un difícil momento que atravesó hace casi tres años: “Realmente estuve muy mal”.

“La pandemia afectó a todo el mundo, nadie salió exento. Yo, de hecho, realmente estuve muy mal. Ahora son momentos que dejé en el pasado, pero la pasé horrible”, advirtió, en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el ciclo que la periodista conduce en La Once Diez / Radio de la Ciudad. Martínez detalló que se trató de “una crisis personal”. “Me pasó algo mío, más propio. Por un conjunto de cosas. No puedo decir que estuve deprimido, porque es una palabra muy fuerte. Pero, por momentos, me sentí mal, más allá de tener a mis hijos y a la gente que me quiere a mi lado”, argumentó.

Mariano Martínez contó el duro momento que atravesó en la pandemia

El protagonista de Esperanza mía relató cómo se sintió luego de que personas muy cercanas a él se alejaran de repente. “Gente que creía que era amiga desapareció. Pero también personas que no me esperaba me ayudaron y me facilitaron a salir adelante. Muchas veces la gente piensa que tiene la vida resuelta y fácil y no es así. No es mi caso”, sentenció.

Aunque divisó un presente más optimista. “Siempre lucho por mi bienestar y este presente que hoy tengo. A mí no me cayeron las cosas del cielo, las busqué para que me sucedan. Tenía claro el camino que quería y el que no, pero [la emergencia sanitaria por Covid-19] era una incertidumbre. Tengo responsabilidades, hijos y cosas que sostener, y fue un momento muy complicado”, señaló. Y agregó: “Pero soy una persona muy fuerte y resiliente, que buscar salir para adelante a pesar de estar mal. Hoy, que la gente se ría y nos acompañe con estar arriba del escenario, es un sueño. La luz siempre está ahí y hay que ir para adelante, aunque se vea algo lejano”.

Un encuentro inesperado en el estreno

La noche del pasado 4 de enero fue muy especial para el elenco y la producción de Tom, Dicky & Harry, que debutó en el Multiteatro. Martínez, uno de los protagonistas de la obra, vivió un encuentro inesperado. Y es que al estreno acudieron dos de sus exparejas: Juliana Giambroni y Camila Cavallo. Así, la primera asistió junto a la hija que tienen en común, Olivia, y su actual pareja, Matías Di Chiara. Por su parte, la modelo fue con la pequeña Alma. Al espectáculo también fueron figuras como Daniela Herrero, Rodrigo Guirao Díaz, Ernestina Pais, Ana Acosta, Linda Peretz o Patricia Echegoyen.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré, protagonista y director respectivamente de un obra en el Multiteatro de Av. Corrientes PATRICIO PIDAL/AFV

Cabré, director de la obra, señaló a LA NACION: “Hay momentos históricos del país donde la risa pasa a ser fundamental, necesaria. Tuve la oportunidad de hacer muchas comedias en televisión y la manera de expresarse de la gente es muy diferente siempre. La mayoría de los argentinos tiene la necesidad de, por lo menos, reírse una hora y media y esta es una obra que busca ese cometido”.

