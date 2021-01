Mariano Martinez explicó que es un gran fanático de los libros, aunque tiene algunas dificultades en la lectura. Así, por primera vez, Martínez habló en Instagram sobre su dislexia, una razón por la que, a veces, tiene faltas de ortografía al escribir Fuente: Archivo

Mariano Martínez se prestó a responder preguntas de su seguidores y terminó contando una intimidad. Es que el actor, según explicó, es un gran fanático de los libros, aunque tiene algunas dificultades en la lectura. Así, por primera vez, Martínez habló en Instagram sobre su dislexia, una razón por la que, a veces, tiene faltas de ortografía al escribir.

Días atrás, Martínez fue Invitado al programa Los Mammones (América TV) y el galán repasó distintos momentos de su carrera, habló del breve y polémico romance con Lali Espósito y reveló cómo atravesó la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Ahora, desde sus redes sociales, contó que la lectura fue uno de los refugios durante la parte más estricta del confinamiento por covid-19.

Tras abrir un espacio para preguntas de sus seguidores (a través de una herramienta de Instagram Stories), el actor fue consultado por su gusto por la lectura. En respuesta, Martínez compartió una imagen suya leyendo y escribió: "Me gusta mucho leer y lo tengo como hábito. En la cuarentena fue un gran aliado que hoy mantengo".

A continuación, Martínez publicó un pequeño video en el que se explayó sobre el tema. "Hago este paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho, y así y todo, tengo errores de ortografía también porque tengo dislexia declarada, que no es un tema, sino una dificultad para ciertas cosas.", contó el ex novio de Lali Espósito.

Después, un usuario le preguntó al actor cuál era su libro favorito. "Me gustan muchos, este lo leí hace poco. Este libro está buenísimo", señaló Martínez, junto a una foto de Las aventuras de China Iron de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.

¿Qué es la dislexia?

Se trata de una enfermedad catalogada como un trastorno del aprendizaje, principalmente focalizado en la dificultad para leer.

Se trata de una asociación de problemáticas como la imposibilidad para identificar los sonidos del habla y comprender sus conexiones, decodificar letras y componer palabras. Por todo esto es que a la dislexia también se la conoce informalmente como "dificultad de lectura".

Cuanto antes se detecte la enfermedad y se la pueda evaluar, las intervenciones surtirán un mejor efecto y atenuarán las complicaciones cotidianas del paciente.

Muchas personas viven por años sin saber que tienen dislexia. El diagnóstico adecuado se da en el marco de una consulta clínica o neurológica y es fundamental para identificar la problemática y trabajar sobre ella.