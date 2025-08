Mario Pergolini contó su versión sobre la agresión a Marcela Tauro

El pasado viernes, Mario Pergolini accedió asistir al programa de streaming de Ángel De Brito en Bondi TV y fue allí donde le consultaron sobre un episodio violento que tuvo con Marcela Tauro. “¿Es cierto que a la Tauro la quisiste agarrar del cogote? En lo de Lucho supongo…”, le consultó el líder de las angelitas a Pergolini. A lo que el conductor de Otro Día Perdido (eltrece) decidió contar por primera vez todos los pormenores del escándalo.

“Me acuerdo que estábamos viendo la tele y era mi primera época media famosa… entonces ella sale, toda así jovencita, y le dice: ‘Bueno Lucho tengo una noticia de Mario Pergolini’. Me acuerdo, en ese momento yo estaba con mi mujer, teníamos 26-27 años. Ella (Marcela) no sabía si contarlo o no, pero entonces termina diciendo una barbaridad… ¡Pero una barbaridad eh!”, explicó Mario.

“Me acuerdo mirar al costado y decirle (a su mujer) ‘ya vuelvo’. Me fui a Canal 9, en ese momento me dejaron entrar porque yo trabajaba ahí. Fui derecho a la oficina, la vi y fue lo primero que me salió. Dije ‘la mato, la mato acá’. Ella se la vio venir porque antes me dice ‘No, pará… lo que yo quise decir…’ pero igual se pusieron entremedio, no llegamos a mayores. Fue un escándalo, terminó a los gritos… teníamos la oficina ahí cerca… yo le decía ‘te voy a matar’”, recapituló sobre la secuencia en la que acogotó a su colega.

Mario Pergolini reconoció que ahorcó a Marcela Tauro en los estudios de Canal 9 y debieron ser separados por el personal del lugar (Foto: Redes Sociales)

A raíz de esta confesión y luego de la palabra de Marcela Tauro en Intrusos (América TV) este jueves, Pepe Ochoa reveló en SQP (América TV) más detalles sobre la supuesta información que habría dado la periodista en aquel entonces, la cual enfureció a Pergolini.

“Marcela Tauro contó que Mario Pergolini habría estado trincando en ese momento con su cuñada. Y lo que cuenta Mario después en Bondi es que él estaba en el momento que se enteró abrazado a la mujer. Pero esa mujer sería en realidad la apuntada por Marcela Tauro”, aseguró, lo que sumó más polémica a la anécdota.

¿Qué dijo Marcela Tauro sobre el episodio violento de Mauro Pergolini?

Tras la confesión de Mario Pergolini en Bondi TV, Marcela Tauro también fue consultada sobre el episodio en el que habría sido violentada por el conductor. En Intrusos, reconoció que todo lo relatado fue real, pero que al día de hoy no guarda rencor por lo sucedido. “Yo no sé lo que hice ayer, no me voy a acordar lo que hice hace 40 años. Debo haber dicho algo que hizo que él viniera a buscarme, pero no era la manera. Yo la verdad que soy de sanar las cosas. Me lo he encontrado varias veces y me ha saludado", comenzó, sin dar detalles de la información que filtró en aquel momento.

Marcela Tauro habló sobre el episodio violento junto a Mario Pergolini

“Al margen de eso, ayer, muy amablemente, me escribió por Instagram la cuñada de él. La mujer en cuestión. Me pidió que aclarara que ella no tenía nada que ver y que era errónea esa información. Debo aclarar que fue muy amorosa”, reveló la eterna panelista del ciclo de espectáculos. Y continuó: “Yo le dije ‘disculpame, pero no sé de qué me estás hablando’. Me dijo que me seguía toda la carrera. Y le respondí que en la medida en que yo lo pudiera decir, lo iba a hacer, que no tenía ningún problema”.