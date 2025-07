Susana Giménez apuntó contra Mario Pergolini: “No iría a su programa ni aunque me pida perdón de rodillas”

Susana Giménez dijo presente anoche en el Teatro Lola Membrives para ver Rocky, la ambiciosa puesta protagonizada por Nicolás Vázquez. Mientras ingresaba a la sala, la diva fue abordada por varios periodistas y, breve pero concisa, opinó sobre algunos temas polémicos como su relación con Mario Pergolini y Jorge Rial.

Consultada por el notero de LAM sobre si había visto el nuevo programa del ex CQC, la rubia fue contundente: "Jamás lo veré”, dijo mientras caminaba. “Me odiaba, hablaba siempre mal de mí, siempre. No iría nunca a su programa ni porque me pida perdón de rodillas”, acotó.

Susana Giménez apuntó contra Mario Pergolini: "No iré jamás a su programa"

Sin embargo, encontró a otro rival a quien le cree menos. “¿Quién es peor, Mario Pergolini o Jorge Rial?“, quiso saber el notero, a lo que Giménez respondió sin titubear: ”Rial es peor".

En su corto diálogo con los medios, Susana se negó a opinar sobre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y tampoco se animó a darle consejos a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes acaban de anunciar su separación. “Ningún consejo, no se puede dar consejos a parejas“, dijo desde la experiencia propia.

Susana Giménez fue a ver la obra Rocky con Nicolás Vázquez Gerardo Viercovich - LA NACION

La vuelta de Pergolini

Este lunes 14 de julio Pergolini regresó a la televisión con el programa diario Otro día perdido, por eltrece. Este proyecto significa el retorno del conductor a la televisión abierta después de 15 años de ausencia, con una propuesta de lunes a viernes en el segmento de mayor audiencia, durante la franja horaria de la noche. Se trata de un ciclo que incluye humor e ironía, bajo el formato anglosajón de late night show.

“La idea es hacer algo de la vieja escuela. La televisión va, lentamente, a perder su audiencia más que a ganarla. No vamos a recuperar gente, no vamos a incorporar jóvenes, los jóvenes están donde están, así que la idea es hablarles a esas personas que, quizás, tienen cierta nostalgia de una televisión que vieron, en un buen estudio, con linda escenografía e inversión para hacer cosas”, sostuvo en una charla exclusiva con LA NACION unos días antes del tan esperado regreso.

Mario Pergolini regresó a la televisión abierta con Otro día perdido Gentileza Prensa eltrece

Otro día perdido se presentó con el formato clásico de un late night show, con un estudio que incluyó público en vivo distribuido en mesas, y una banda musical. Pergolini está acompañado por Agustín “Soy Rada” Aristarán y la comediante Laila Roth.

En el inicio del programa se repasó la carrera del conductor y su larga distancia del medio televisivo. “Necesitaba este cierre con la tele o un nuevo comienzo y espero que les guste porque más no podemos dar”, expresó en la apertura. La primera emisión se estructuró con segmentos de humor, actualidad y entrevistas.

El reportaje central de la noche fue a Guillermo Francella. Durante la charla, el actor habló sobre su próximo estreno cinematográfico, Homo Argentum, y repasó aspectos de su vida personal. En uno de los momentos destacados, Francella invirtió los roles y entrevistó a Pergolini sobre los motivos de su regreso a la televisión.

Pergolini y su equipo junto a Guillermo Francella, el invitado de la primera emisión del programa El Trece

Otro día perdido promedió en su primer envío 5,7 puntos de rating. El programa, que comenzó a las 22.30 con un piso de 7 puntos, se mantuvo segundo en su franja horaria. Durante la entrevista central de la noche, el ciclo alcanzó una marca máxima de 6,9 puntos. No pudo liderar su horario, que quedó en manos de Pasapalabra (Telefe) con 9,2 puntos.

En su segunda noche, el ciclo hizo varias modificaciones: el monólogo de Pergolini fue mucho más corto, los segmentos realizados con inteligencia artificial fueron menos y tuvo más espacio la entrevista con la cantante Cazzu. La segunda emisión arrancó con un piso de 6,8 puntos, pero bajó y se sostuvo en los 5 puntos. El promedio del martes fue de 5,2 puntos, y aunque perdió cinco décimas con respecto al debut, se mantuvo segundo en la franja.

En su tercera noche, el invitado fue Joaquín Furriel, al tiempo que este jueves fue Agustina Kämpfer quien se sentó en el living a dialogar con Pergolini.