Mario Pergolini: "Hoy no funcionaría un programa como Caiga Quien Caiga"

El periodista y productor habló sobre su pasado profesional en Radio Metro y sostuvo: "Hoy no podría hacer CQC"

Mario Pergolini fue entrevistado por Agustín Aristarán, más conocido como Rada, y juntos repasaron al carrera en los medios. Sin nostalgia sobre las épocas de CQC, el empresario y conductor de radio y televisión aseguró que hoy no podría hacer el ciclo y que no cree que los formatos deban perpetuarse durante mucho tiempo. "No veo el mérito en estar haciendo 20 años el mismo programa", aseguró en Radahouse, por Radio Metro.

"Caiga no tenía guión cuando lo hacíamos Juan [Di Natale] y Eduardo [De la Puente] y yo", comenzó Pergolini, preguntado por la dinámica de producción del programa que se emitió entre 1995 y 2014. "Nos juntábamos todos a ver toda la torta, anotábamos cada uno lo que quería decir y ya", añadió.

Luego, sumó: "Hoy no funcionaría Caiga. No podrías esperar una semana para el comentario de una noticia. Además, la gente casi ya no da mas declaraciones, se la pasan hablando en redes".

Sobre cómo las plataformas sociales cambiaron la manera de consumir noticias, continuó: "Cuando pasa algo que es un highlight te enterás por Twitter, no prendés la televisión. Nadie por debajo de cuarenta años hace eso: se entera por Twitter, Instagram, un [mensaje de] WhatsApp. La información hoy la tenés muy al toque, la verificás en un.com si te interesa".

Sobre el humor y la ironía con la que CQC representaba la realidad, sostuvo: "Hoy la gente hace chistes, memes, ves repeticiones, hay youtubers con ganas y tiempo para regalar su talento. No habría forma de llegar al día a día, a menos que sea un late night". Por eso, apuntó: "Caiga Quien Caiga es más un recuerdo romántico o melancólico".

Además de su apreciación sobre cómo sería el programa en la actualidad, consideró "No me dan ganas de volver, no veo el mérito en estar haciendo lo mismo durante 20 años".