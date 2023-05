Marisa Brel habló del complejo momento de salud que atraviesa y dio un inesperado mensaje: “Me fui para el otro lado”

escuchar

En las últimas horas, Marisa Brel decidió utilizar sus redes sociales para hablar del mal momento que atravesó días atrás debido a una complicación en su estado de salud y, a su vez, explicó que le pondrá una pausa a su vida laboral durante tiempo indeterminado para darle prioridad a su recuperación. Sobre la misma línea, dio detalles sobre las complejas situaciones de vida que la llevaron a “detonar”.

Marisa Brel habló de su estado de salud instagram.com/marisabrel/

“Y un día... detoné. ¿Y por qué no contarlo? ¿Por qué siempre tenemos que subir posteos perfectos si no es lo que estás atravesando?”, escribió Marisa Brel a modo de introducción de un extenso escrito en el que detalló el problema de salud al que se enfrentó días atrás, junto a una foto que se sacó vestida en pijama y recostada en la comodidad de su hogar.

Dicho eso, comenzó: “Vengo de muchas tormentas personales, duelo de mi perrita Eva, problemas laborales que nos presenta nuestro país con tema importaciones, lo que genera muchos malestares. Y desde el viernes que me empecé a sentir mal. Muchas jaquecas durante 5 días seguidos, insomnio, anginas, tos y hoy luego de una ardua discusión de trabajo esta tarde, cosa que no me suele ocurrir habitualmente, sentí que se me reventaba la cabeza. Estaba con Paloma y Timoteo -sus hijos- y llamé a la ambulancia porque me asusté”.

El descargo de Marisa Brel tras tener un pico de presión que la obligó a llamar a una ambulancia

Y continuó: “Tuve un pico de presión. Cuando llegó la ambulancia, que ya estaba más tranquila, tenía 16.10 mientras que mi presión es siempre de 10.7. Siempre. Me medicaron de inmediato y me controlaron hasta que me fue bajando de a poco. Hasta 12.9 y acá estoy. Medio mareada y con dolor de cabeza”.

Pero lejos de tomarlo como un suceso pasajero, el susto le generó tal impacto que la llevó a replantear ciertos aspectos de su vida. “Es el momento donde miro a mis hijos y me pregunto: ¿Vale la pena? Mi vida es más que problemas y situaciones malas. La salud es más importante que todo. Los miedos de estos días influyeron a tal punto que no voy a hacer el viaje. No voy a viajar sola acompañada por mis miedos a una isla en medio del Índico. Prefiero irme sola al Caribe o con mis hijos al lugar que ellos elijan. Eso es salud. Disfrutar de la vida junto a tus seres queridos. Familia y amigos”.

Marisa Brel junto a sus hijos, Timoteo y Paloma

Finalmente, sentenció: “La salud es lo primero. Me tomaré un mes sabático. O más. Lo que mi cuerpo, mente y alma necesiten. Porque yo solo deseo ser una mamá sana”.

Asimismo, publicó una serie de videos a sus Historias de Instagram en donde le pidió tanto a sus seguidores como a sus colegas que dejaran de enviarle mensajes ya que tiene “explotado el Whatsapp” y que deseaba poder desconectarse. “Gracias por la buena onda y la buena energía, pero no puedo contestar”, manifestó.

Acto seguido, expresó: “Va a estar todo bien saben que yo renazco de la ceniza, no pasa nada. Saben que a mí me pueden reventar que yo renazco, denme tiempo a que toque fondo y ya después salgo adelante”. A modo de conclusión, reflexionó: “Amo tanto trabajar que me fui para el otro lado”.

LA NACION