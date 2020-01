Marley visitó QQSM: la dura vida de su padre y cuando fue "el novio" de Madonna

El conductor contó anécdotas inéditas de su carrera y de su familia en el programa de preguntas y respuestas que conduce Santiago del Moro Fuente: Archivo

El conductor y productor televisivo Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, visitó ayer el programa ¿Quién quiere ser Millonario?, conducido por Santiago del Moro y dejó algunas confesiones inéditas sobre su familia y su profesión. Contó, por ejemplo, alternativas de la dura vida de su padre y cómo su relación con Madonna fue fundamental para su carrera.

Marley recordó la dura historia de su padre - Fuente: Telefe 06:13

Marley se presentó en el popular programa de preguntas y respuestas de Telefe, la señal en la que trabaja hace 18 años y en la que mañana comenzará una reedición de su exitoso ciclo El muro infernal. Allí, entre cada interrogante planteado por el juego, el conductor se dio tiempo para hablar sobre diversas instancias de su vida.

El papá de Mirko contó que su padre era su fan número uno y que "a mi vieja le daba un poco de vergüenza el fanatismo de mi viejo". Dijo también que sus padres invertían mucho en la educación de él y de su hermano, y que sintió culpa cuando repitió el segundo año.

"En casa siempre la plata alcanzaba hasta ahí, cuando yo repetí me sentía culpable porque no alcanzaba la plata para la escuela. Mi vieja era ama de casa y mi viejo instalaba aire acondicionados. No se iban de vacaciones, en vez de irse nos pagaban la escuela a mí y a mi hermano", expresó el conductor de Por el mundo.

"Lo jubilé yo a mi viejo"

Marley contó que en aquella oportunidad sus padres no lo retaron. "Mi padre invertía en educación porque él no la había tenido. Había hecho la primaria nada más. Nos decía que lo importante era la educación. Gracias a lo que ellos insistieron para que yo aprendiera alemán, francés, inglés, es que yo pude desarrollar mi carrera y ser lo que soy".

Más tarde el conductor señaló que por suerte pudo devolverle a sus padres el esfuerzo que realizaron: "En el momento en que me empezó a ir bien en la televisión les di a los dos una tarjeta de crédito y le dije a mi papá: 'te retirás ya, no trabajás más y a partir de ahora descansás'. Lo jubilé yo en cierto modo".

Marley habló sobre la ayuda que recibió de Madonna - Fuente: Telefe 04:49

"Lo mejor que me dio la televisión es haberme dado varios años de que mi viejo pudiera disfrutar", concluyó Marley.

La dura historia de su padre

El conductor de Telefe contó luego que su padre se llamaba Jack, que murió hace unos años y que "me hubiera encantado que lo conociera a Mirko, que es muy parecido a él".

Luego, contó detalles de la dura biografía de su padre: "Nació en Alemania, era el mayor de seis hermanos. Él tuvo que tratar de escapar del régimen nazi. Un día me contó que un oficial nazi le había puesto una pistola en la cabeza porque él se había robado una papa para que comieran sus hermanos".

"Después, mi papá llegó con los hermanos a Paraguay, su mamá se muere y él se hace cargo de sus hermanitos. Era un adolescente de 16 años. Su vida fue muy dura. Después, en Argentina se armó su propia carrera y trabajaba mucho. Salía a las 8 de la mañana y volvía a las 8 y media o 9 de la noche. El no quería eso para nosotros", relató.

Madonna y el inicio de su carrera

"Siempre me gustó Madonna y tuve la oportunidad de conocerla y estar con ella varias veces", contó Marley, y a continuación, narró la anécdota de la confusión que hubo en su primer encuentro con la estrella del pop.

El conductor dijo que la primera vez que tenía que ver a Madonna para una nota en el canal 13 él tenía 22 años y lo mandaron a cubrir a la diva que estaba en Puerto Rico. "Cuando llego al hotel pregunto '¿Llegó Madonna?' y me dicen 'Un momento' y me dan las llaves de una habitación. Cuando entro veo que es una suite divina, increíble".

El productor no podía creer que el canal le hubiera pagado semejante hospedaje, pero un rato más tarde la manager de Madonna se comunicó con él y le explicó que había habido una equivocación. "Ella me dijo que Madonna iba a venir con el novio, y como yo había preguntado por ella, en el hotel me confundieron con su novio y me mandaron a esa suite, que obviamente no era para mí", contó entre risas Marley.

A continuación, el papá de Mirko señaló que esa cobertura de Madonna en Puerto Rico fue como el comienzo de su carrera: "Madonna era artista de Telefe y yo le doy la remera del 13, y ella se la pone cuando tranmitía en vivo el canal que tenía la exclusividad. A partir de ahí todos preguntaron: '¿Quién es el pibe que le hizo poner esa remera a Madonna?' y se empezaron a dar cuenta que yo estaba ahí".