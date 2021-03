Martín Redrado denunciará a Luciana Salazar por “daños y perjuicios” en la Justicia

En medio de una verdadera guerra mediática y judicial, Martin Redrado anunció, a través de su abogado Fernando Burlando, que denunciará en la Justicia a Luciana Salazar. Se trata del contraataque del economista, luego de que la conductora hiciera pública información de la intimidad de la pareja y de la vida personal del expresidente del Banco Central. “Martin está enojado”, dijo el representante legal de Redrado.

La historia de Salazar y Redrado ya lleva una década de idas y vueltas. En el capítulo más reciente, la pareja proyectaba una reconciliación que resultó frustrada y, en los últimos días, se conocieron audios íntimos de un intercambio que la modelo y el político tuvieron a principio de año. Según se escucha en el material filtrado, ambos negociaron de qué forma presentar a la prensa su acercamiento, que finalmente duró unos pocos días. Es que, cuando parecía que todo estaba bien entre ambos, se viralizaron una serie de fotos del economista con otra mujer, lo que desató la furia de Luli.

En medio de una verdadera guerra mediática y judicial, Martin Redrado anunció, a través de su abogado Fernando Burlando, que ahora que denunciará en la justicia a Luciana Salazar Archivo

“Ángel [de Brito], te confirmo que la va a llevar a la Justicia”, dijo Burlando a Los Ángeles de la Mañana. “Hubo presiones que consideramos que atacan la dignidad y la honestidad de Martín Redrado. En segundo término, todo lo que ella ha hablado genera un perjuicio y por eso vamos a iniciar una causa por daños y perjuicios. Y también ante la operación sistemática mediática que hemos registrado, en el pasado y en presente, de la que es víctima Redrado vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático”, sostuvo el abogado, que subrayó que el economista está “enojado”. “No es grato para nadie terminar en la Justicia. La Justicia significa confrontación. La relación que tuvieron ellos fue hace muchos años”, agregó el letrado.

Días atrás, Salazar hizo fuertes declaraciones sobre el difícil vínculo que lleva con expresidente del Banco Central, “Todo lo que hace Martín Redrado es para lastimarme”, dijo Salazar a Intrusos (América). De esa forma, la conductora explicó las infinitas marchas y contramarchas que tuvo su vínculo con el economista. “Primero me dice una cosa, después hace otra. Se lleva a una persona de viaje cuando a mí me dijo que no la amaba más, que ya estaba terminado y ahora me deja expuesta porque está allá con ella. Nos negó en la cara [a Ana Rosenfeld y a ella] la foto con Lulú. Es descabellado todo”, apuntó.

LA NACION