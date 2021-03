Luciana Salazar reveló detalles de la frustrada reconciliación con Redrado

“Lo que hace Martín conmigo es violencia de género”, disparó Luciana Salazar este mediodía en Intrusos. Cansada de las idas y vueltas con el economista, la actriz rompió el silencio y contó detalles de su relación con Martín Redrado hasta ahora desconocidos.

“Si esto no hubiera pasado yo no hubiera salido a hablar. Esta tapa de Caras la tuve que hacer dos veces. Mi vida con Martín es así, y no por mí. La nota anterior hablaba de nuestra reconciliación, nuestro encuentro en Miami, su vínculo con Matilda y hace dos días la tuve que cambiar por completo”, confesó Luli en comunicación telefónica con el ciclo de América.

“Me está dejando en un lugar de miércoles, expuesta. Todo lo que hace Martín Redrado es para lastimarme . Primero me dice una cosa, después hace otra. Se lleva a una persona de viaje cuando a mí me dijo que no la amaba más, que ya estaba terminado y ahora me deja expuesta porque está allá con ella. Nos negó en la cara (a Ana Rosenfeld y a ella) la foto con Lulu. Es descabellado todo”, expresó furiosa sobre la imagen que apareció hace unos días de Martín Redrado con Lulu Sanguinetti y que destapó este nuevo escándalo.

Miralo vos jugando con las mujeres y apretandome a la vez!!! https://t.co/JluuWq2M7T — luciana salazar (@lulipop07) March 13, 2021

Luego, Salazar se refirió paso a paso cómo se produjo su reconciliación con Redrado en Miami. “El viernes 8 de enero nos juntamos en Miami a pedido de él. Nos juntó Ana Rosenfeld, que es amiga y una especie de mediadora entre nosotros. Después quedamos en juntarnos solos el 10 en mi hotel. Él estaba en su casa con los hijos y yo en el hotel que me pagó él. Todo el viaje me lo pagó él porque me invitó. Cuando me preguntó si yo seguía enamorada, le dije que el amor se construye día a día con la constancia, con el verse, con todo”, reveló al tiempo que aseguró que durante toda su estadía no se escondieron de la gente.

Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron en pareja durante siete años. En enero surgió la posibilidad de una reconciliación que se desvaneció definitivamente tras la polémica de esta semana Archivo

Con respecto a la relación que Redrado tiene con su hija Matilda, Luciana aclaró: “Él involucra a mi hija en los sentimientos. Fue decisión de él volver a revincularse con la nena (después del alejamiento que tuvo cuando comenzó a salir con Lulu Sanguinetti). Nos veíamos a escondidas porque me pidió tiempo para aclarárselo a su novia y a su entorno. Al principio me lo banqué hasta que un día pasó una situación y dije: ‘hasta acá llegue’”.

Intrigados por saber más, los panelistas le pidieron detalles sobre esa situación que Salazar recién ahora se animó a revelar. “Vino la hija Martina de sorpresa y me tuve que esconder arriba con la nena. Me dijo que venía 10 minutos a buscar un pantalón y se iba y accedí a esconderme porque si no teníamos que hacer una logística tremenda para salir con el auto. Había pasado una hora y yo seguía con la nena arriba. Me dan ganas de llorar porque era una situación que no nos merecíamos, me sentí lo peor tratando de que mi hija no grite, no hable. Todo por sus mentiras, por no decir la verdad”, recordó entre lágrimas.

El rechazo de los hijos de Redrado nunca fue una sorpresa para Salazar. De hecho, algunos tuits de Tomás, el hijo mayor del economista, dejan bien en claro que no quieren a Salazar en la vida de su padre. “No me voy a meter con sus hijos. El primero que se metió en esto fue Tomas, tiene 25 años y se metió en una relación que no le corresponde. No sé si Martín manda gente que habla por él o si él se tomó la atribución pero si es así el padre le tiene que poner límites. No paro de recibir insultos de esta persona por eso cuando hablan de hostigamiento les va a salir un revés de todo esto”, advirtió enojada.

“La última oportunidad”

Casi sin poder entender la dinámica de esta pareja, los integrantes de Intrusos indagaron sobre estos diez años de idas y vueltas y Salazar confirmó que fue ella quien le dio una nueva oportunidad este verano, la última según ella. “Esta oportunidad se la di yo a él. Le pedí miles de veces que nos deje tranquilas, que estamos bien sin él, que se quede con su novia, que por qué nos insiste a nosotras. Vive lastimándome”, opinó angustiada.

Para dejar constancia de sus dichos, la actriz contó habló de un hecho que ocurrió cuando nació su hija. “Cuando Matilda era muy bebé y él la conoció, me dijo: ‘me encantaría ser la imagen masculina de ella’. Fueron pedidos de él, yo no le pedí nada. Se había arreglado una constancia de visitas, no por escrito. Se pactó verbalmente en medio de la pandemia. Primero fue por zoom y después íbamos a visitarlo a su oficina o a su casa cuando no había nadie. Me di cuenta que él hacía esto para estar conmigo, no sé si con Matilda”, reveló.

“Cuando está frente a frente conmigo es otra persona. Cuando está por teléfono lo desconozco, no sé quién es. Es una persona muy convincente, te dice: ‘esta vez sí’ y te juro que le creés. Pero está la nena en el medio y no puede jugar con los sentimientos de ella”, agregó sobre la decisión de volver a darle una nueva oportunidad.

Dolida por haberla expuesto públicamente con esa foto (en la que se lo ve a punto de vacunarse con Lulu Sanguinetti en Miami), Luciana aseguró que lo único que quiere Redrado es “lastimarla”. “Durante nuestra estadía en Miami no hay una foto juntos y ahora con ella lo enganchan, es todo para lastimarme. Quiere hacerme quedar como que soy su amante, su touch and go. Eso es maltrato. Él manda a su entorno a descalificarme como mujer. A veces pienso que es despecho o me está pasando factura por todo lo que vivimos”, confesó.

“Si él me hubiera llamado y me hubiera dicho que quería volver con su ex, yo lo hubiera aceptado pero no exponerme de esta manera. Nunca más nos van a ver juntos pero me encantaría que me pida disculpas por todo esto, ni siquiera a mí, que se las pida a mi hija . Creo que el tiempo lo va a hacer reflexionar de todo el daño que me hizo. Soy una víctima de Redrado”, advirtió tajante.

¿Su imagen lo perjudica?

Según el entorno del economista, Salazar sería su favorita en la intimidad pero no así para mostrarse públicamente por su profesión. Enojada por estas versiones, la actriz y modelo desmintió esto y aseguró que cuando en 2014 tenía posibilidades de candidatearse para jefe de gobierno porteño, el jefe de campaña le aconsejó que la involucre para medir más. “Una persona muy importante de la política, que maneja las campañas, y es amigo le dijo: ‘necesitamos que Luli sume y él no quiso que me involucre. Martín estaba muy bien ubicado con su imagen, estaba midiendo muy bien”, recordó.

Cuando le preguntaron si había sido al revés, si Redrado en algún momento la había bajado de algunos proyectos propios, la modelo aclaró: “Nunca bajó línea tan agresivamente pero sí se que pedía en los lugares donde yo trabajaba que no se tocaran ciertos temas, que no se lo mencionara”. Sin embargo, inmediatamente recordó una situación que ocurrió en 2019 cuando se filtraron unas fotos de él visitando a Matilda en su casa. “Antes de esas fotos habíamos tenido una charla donde me decía que me seguía amando, que lo espere cinco años. No terminaba de entenderlo. No sé si era por el entorno o por una cuestión política. Al otro día sale una foto de él con su novia en el aeropuerto yéndose a Nueva York”, contó sin poder entender su actitud.

Por último, y antes de despedirse, la rubia hizo referencia a los dichos de Yanina Latorre en los que deja entrever que Matilda no es hija ni de Salazar ni de Redrado. “Todo lo que diga Yanina Latorre es hostigamiento. Es mala. Más prueba que Matilda es mi hija, es igualita a mí. ¿Cómo se atreve a desmentirme y meterse con la identidad de mi hija? Me llama extorsionadora de hombres, quiero ver las pruebas. Lo hace para ensuciarme como Cinthia Fernández. Todo lo que dice de mi persona el 99 por ciento es falso, por no decir el 100”, remató furiosa.

LA NACION