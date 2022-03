Martita Fort se lookeó como el personaje de una exitosa serie y sorprendió a todos

Como su padre Ricardo, Martita Fort vive una vida muy vertiginosa. Luego de la muerte de Gustavo Martínez, su tutor, tanto ella como su hermano, Felipe, buscan dejar atrás el doloroso suceso. En primer lugar, ambos recibieron sus 18 años con una cena lujosa en el restaurant de comida asiática Tao, uno de los más exclusivos de Los Ángeles, la ciudad que los vio nacer en 2004, en Estados Unidos. Los mellizos recibieron la compañía de su niñera, su tío Eduardo Fort y su pareja, Rocío Marengo, entre otras personas.

Tras disfrutar un cálido e íntimo momento con gente cercana a la familia y al circulo íntimo de los mellizos, Martita armó las valijas y retornó al país para continuar con los festejos. En este caso, asistió a la famosa FDD, más conocida como la Fiesta de Disfraces que se celebra todos los años en Paraná, Entre Ríos. Junto a una amiga, deslumbraron a los presentes con un atuendo original.

Con una actitud más desenvuelta y fashionista, Martita aprovechó el boom de la serie estadounidense Euphoria, que causó furor en el público adolescente. En virtud de ello, utilizó la figura de la protagonista Maddy para disfrazarse de ese personaje. El atuendo utilizado consistió de una vestimenta de color negro, con borceguís al tono y accesorios varios, sumados a una gran producción de maquillaje.

El look de Martita Fort en la fiesta de disfraces Foto: captura de pantalla

En su cuenta de TikTok, Martita interactuó con sus seguidores con la frase ‘me disfrace de Maddy, ¿Qué opinan?´. Las redes sociales son un instrumento más que colabora con su figura. Su cuenta personal de Instagram cuenta con 855 mil seguidores, lo que trae, en consecuencia, una gran interacción ante sus intervenciones.

El futuro laboral de Martita

Con los flashes de los medios ante cada acción suya, la hija de Ricardo Fort empezará a capacitarse para dar sus primeros pasos en el mundo laboral. En una entrevista que le concedió al segmento Herederos, en el programa Telefe Noticias, afirmó que arrancará a formar su faceta artística. “Estoy viendo por cuál rumbo ir, quiero hacer clases de actuación, ver cómo me va con eso, la gente me dijo que tengo futuro ahí, que puedo ser una buena actriz”, remarcó.

Otra de las cuestiones que abordó fue la herencia de la empresa de chocolates FelFort. Al ser interrogada sobre su futuro, no descartó abordar temáticas referidas a la economía para tener injerencia en las decisiones: “Quiero ver cómo me va en la empresa, ya soy mayor de edad y quiero saber manejar mi propia economía. No tengo el deseo de quedarme en mi casa todo el día. Sí o sí tengo que estar”.

Por último, y a modo de innovación, aseguró que intentará cambiarle la imagen en las leyendas que vienen como sorpresa en los chocolates Dos Corazones. Su idea es que estén impresas las frases que catapularon a la fama a Ricardo como “Mamá, Cortaste toda la looz”; “Miamee” y “Basta, chicos”.