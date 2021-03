MasterChef Celebrity: Andrea Rincón y Germán Martitegui protagonizaron un feroz cruce

Germán Martitegui y Andrea Rincón protagonizaron uno de los momentos más tensos de la última emisión de MasterChef Celebrity 2. Es que, en medio de un complejo desafío, la actriz quedó a cargo de uno de los equipos y el jurado le echó en cara su actitud como líder. “Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar como un equipo y para eso necesitan un líder que los organice. No lo hiciste”, apuntó el chef.

El lunes por la noche, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Alex Caniggia y Hernán Montenegro tuvieron que dividirse en dos grupos. Luego de que Dalmau armara su team, Rincón quedó a cargo del segundo equipo. En ambos casos, los participantes debieron preparar tres platos en 60 minutos: uno con pescado, uno con mollejas y uno vegetariano.

El tenso cruce entre Andrea Rincón y Germán Martitegui - Fuente: Telefe

Trabajando a contrarreloj, las tensiones entre los participantes fueron en aumento. Al terminarse el tiempo, el equipo de Dalmau logró preparar vistosos platos, aunque, para el jurado, el sabor de las preparaciones no acompañó. Algo similar ocurrió cuando llegó el turno de que Rincón reciba el feedback de su trabajo, y Martitegui no tuvo piedad.

“Te quejaste tanto de María O´Donell cuando fue tu capitana, despotricaste tanto diciendo que no te ayudó, y hoy el destino te puso de capitana. No voy a decir nada más y me voy a retirar a mi lugar”, señaló el chef. “Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar como un equipo y para eso necesitan un líder que los organice. No lo hiciste”, agregó. Donato de Santis, por su parte, añadió: “Creo que estoy frente a uno de los peores platos de este certamen”.

Finalmente, la participante tampoco se guardó sus opiniones. “En mi defensa, yo también estaba trabajando, y trabajamos muy bien en equipo. Si pierdo y me tengo que ir, vuelvo a elegir a este equipo”. El jurado, tras su comentario, acotó: “Yo le pondría menos pasiones, no podes manejar un grupo así”. “No juego a nada porque soy muy mal perdedora”, admitió Rincón. “Bueno, vos lo dijiste, no sé de que te reís”, sumó.

No contenta con sus declaraciones, continuó: “Yo no pienso igual que vos”, y se dirigió a sus compañero Caniggia: “Alex, ¿cuántas veces te pregunté si necesitabas algo? Loco, ¿yo no te pregunté cuando necesitabas algo?”. “Me parece que vos no estabas viendo, ¿dónde estabas?“, le dijo Rincón a Martitegui. “Yo estoy acá, veo todo lo que pasa”, contestó él. “Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros”, cerró ella.

