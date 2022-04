MasterChef Celebrity: Damián Betular incomodó a Mery del Cerro con un picante comentario

En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe), Tomás Fonzi, Juariu, Mica Viciconte, Denise Dumas y Mery del Cerro tuvieron que realizar un plato frío y otro caliente con ingredientes que descubrieron en una caja misteriosa. Si bien todos parecieron tener un buen desempeño, al momento de la devolución, Damián Betular cruzó a uno de ellos por un error “imperdonable”.

Mery del Cerro preparó unas croquetas de mijo y choclo con ensalada de espinacas, tofu y alioli de perejil . “Está mejor de lo que yo me imaginé”, aseguró la ex Casi Ángeles, pero Germán Martitegui no pensó lo mismo. “¿Seguimos con los caprichos hoy? O sea, esto es un puré de mijo empanado”, lanzó al ver las croquetas presentadas.

Damián Betular descubrió una mentira de Mery del Cerro

Atento a la situación estaba Damián Betular, que sin muchas vueltas le hizo una pregunta a Mery: “¿Seguís como enojada, no?”. Rápidamente, ella contestó: “No estoy ni enojada ni encaprichada, chicos. ¿Por qué me pusieron ese nombre?”.

Al probar las croquetas, el pastelero le recordó que ella le había dicho que iba a hacer la preparación con carne pero ella se defendió y además de negárselo, le remarcó: “Es un plato vegetariano”.

Son dejar el tema ahí, el jurado le retrucó. “Dijiste que ibas a hacer unas torrejas de mijo y carne”. En ese momento, en la edición del programa pasaron al aire el momento en el que efectivamente la concursante aseguró que iba a utilizar bife de chorizo para la preparación. Con ironía, Betular lanzó: “Hablamos con otra”.

Mery del Cerro vivió un incómodo momento en MasterChef Celebrity (Foto: Captura de video) Captura

Los resultados no fueron buenos para la actriz, que prometió mejorar en las siguientes galas para meterse de lleno en la final. El jurado decidió que el mejor plato de la noche fue el de Denise, a quién le entregaron como premio la estrella de oro.

Rocío Marengo posteó un mensaje y la acusaron de filtrar el ganador de MasterChef Celebrity

En una de sus historias de Instagram, la mediática felicitó a Micaela Viciconte con una foto que despertó la curiosidad de sus seguidores por un detalle particular: lucía un delantal dorado. Rápidamente, muchos usuarios entendieron con la publicación que la participante se consagró campeona del ciclo cuyas grabaciones están adelantadas.

“Felicitaciones, Mica Viciconte. ¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. Todo lo mejor”, expresó en el posteo que fue tomado como un claro spoiler, por el enfático texto.

La pareja de Fabián Cubero continúa en carrera y es elogiada permanentemente por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y por Santiago del Moro. Por este motivo, para muchos no fue raro que resulte ganadora.

Mica Viciconte sigue en carrera en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@micaviciconte) Instagram @micaviciconte

A pesar de los trascendidos de la supuesta imagen que revelaría que Mica es la ganadora, la producción del programa aclaró que la final se grabó el 22 de marzo y aún no se sabe cuándo saldrá al aire.