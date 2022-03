El impensado regalo que L-Gante le hizo a Tamara Báez: “El mejor”

La pareja de L-Gante y Tamara Báez fue protagonista de muchas noticias que los pusieron en boca de todos. Ahora, un gesto del cantante hizo que ella le agradezca públicamente, aunque el regalo en cuestión llamó la atención.

“El mejor regalo, gracias mi amor”, escribió la madre de Jamaica junto a una foto de una muñeca Bratz, de la cual es fanática. Esta línea de muñecas salió en 2001 y fue furor entre las niñas por sus excéntricos looks y accesorios.

La muñeca que L-Gante le regaló a su mujer. Fuente: Instagram

Hace unos días, la pareja de L-Gante salió a contestar las críticas en relación a la filtración de su foto de DNI cuando tenía 16 años y en las que muchos observaron lo distinta que era. “16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, escribió Tamara Báez en su cuenta de Facebook.

“Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, concluyó irónicamente. Recordemos que esta filtración se originó luego del robo del teléfono celular de la joven.

Tamara Báez en la foto de su DNI cuando tenía 16 años.

Según relató su abogado Alejandro Cipolla, su defendida sería víctima de extorsión ya que le exigirían dinero a cambio de no publicar en las redes chats de contenido íntimo. Asimismo, la joven teme por la difusión de imágenes privadas que estaban guardadas en la memoria de su teléfono. “La amenazan con subir conversaciones privadas. Aparte se estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI”, dijo Cipolla. Y agregó: “Están difundiendo archivos de fuerzas de seguridad donde surgen datos privados”.

“Tamara tiene miedo por la filtración, ya que muchas personas pueden robar su identidad para cometer cualquier tipo de acto”, explicó su abogado en referencia a que con la información que tienen quienes la amenazan puedan cometer fraudes, abrir cuentas falsas o cualquier delito con su nombre.

“Por la difusión de imágenes obtenidas de archivos públicos de @tambibaez429 en su cuenta hackeada, en el día de mañana nos vemos obligados a realizar la denuncia penal. No se va a tolerar ningún acto de extorsión”, escribió el el letrado. Báez había tenido que crearse otra cuenta de Instagram ya que la original había sido robada. La joven pasó de tener un millón de seguidores en su cuenta anterior, a 400 mil en la actual.