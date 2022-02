MasterChef Celebrity: Denise Dumas confesó con quién tiene una “relación tóxica” dentro del programa

Luego de ganar el repechaje, Denise Dumas volvió a MasterChef Celebrity (Telefe) y dejó en claro que no quiere fallar otra vez, como aquel día en que un “pancho gourmet” la dejó afuera del certamen. Este domingo, la conductora confesó que tiene una “relación tóxica” dentro del programa.

Al comienzo de la gala de eliminación, el jurado sorprendió a los participantes al anunciar un cambio de reglas: durante varios días deberán competir entre todos para lograr la inmunidad. “Cocineros, esta semana van a tener una oportunidad única. Olvídense de todas las reglas que tuvieron hasta ahora. Es por eso que estamos poniendo en juego sí o sí un elemento que para ustedes fue imposible. Deberán enfrentarse todos contra todos y que uno de ustedes se haga acreedor de algo brillante (el delantal dorado) y el peor plato va a perder la oportunidad de seguir en carrera”, anunciaron los chefs Germán Maritegui, Damián Betular y Donato De Santis.

La confesión de Denise Dumas

Santiago del Moro, conductor del ciclo, invitó a los participantes a acercarse al aspiracional objeto brillante, pero Denise decidió quedarse en su mesada y confesó a cámara: “Tengo una relación tóxica con el delantal dorado”. Junto a Dumas, el resto de los famosos que lucharon por la continuidad en el comienzo de esta “semana de oro” fueron Cathy Fulop, Paula Kablan, Mica Viciconte, Joaquín Levinton, Mery del Cerro y Tomás Fonzi. Finalmente, la primera eliminada fue Mery del Cerro.

A lo largo de próximos estos días, los famosos deberán cocinar un plato distinto con el objetivo de obtener el delantal dorado, que les dará inmunidad por el resto de la semana y los acercará más al premio de 200 mil pesos.

Sin más misterios y ante la mirada atenta de los participantes, Donato de Santis anunció: “El que obtenga el tan deseado delantal dorado, ganará la inmunidad para la próxima semana”. En este marco, el jurado supervisará a todos los participantes y el peor plato de cada día quedará eliminado.

La furia de Mica Viciconte

Este domingo Mica Viciconte vivió un momento de tensión cuando le tocó el turno de la devolución. La artista tuvo un fuerte cruce con Germán Martitegui. Presentó canelones de ricota y acelga, con salsa de tomate, zanahoria y bechamel, con una sopa de zapallo como entrada. Ante el jurado, reconoció que estaba enojada y, si bien Damián Betular dijo que eso no la iba a llevar a ningún lado, Viciconte respondió: “El enojo a veces sirve para la competencia”.

Martitegui se acercó a la preparación y adelantó que no “pensaba entrar en la provocación” e inmediatamente, ante la sonrisa del jurado que quería ponerle punto final a este intercambio, ella retrucó: “No estoy provocando igual”. Pero la devolución no fue positiva, el plato no terminó de entusiasmar y el jurado le criticó: “La salsa me parece un poco espesa. La bechamel escasa y al canelón no le siento gustó a nada. Son livianos, no están feos, pero creo que vos podés más”.

Luego, Betular agregó: “El relleno es el problema, al rato aparece un poco de nuez moscada. Ese sabor que tenías, que ibas bien, en los canelones no está”. Tras escuchar atenta las devoluciones, Viciconte respondió: “Entiendo que no les gustó y está bárbaro. Respeto eso, pero yo como siempre defiendo mi plato. No lo tomo personal, si no les gustó, no les gustó. Pero les voy a demostrar que puedo más”.