Vendado y en silla de ruedas, Yao Cabrera reapareció en las redes y amenazó con demandar al Chino Maidana

La esperada pelea entre el youtuber Yao Cabrera y Marcos “Chino” Maidana corre peligro de suspensión. El boxeador publicó un video en Instagram en el que aseguró que, debido al accidente que sufrió el influencer, decidió cambiar de rival. Y esto no le cayó nada bien al joven uruguayo, quien reapareció en las redes para responderle.

“Tengo la orden de Yao de que en caso que continúe con la negativa de forma unilateral, inicie acciones legales de manera urgente contra el Chino Maidana”, sostuvo en diálogo con LA NACION el abogado del youtuber, Alejandro Cipolla. Y agregó: “Voy a demandarlo por una cifra millonaria solicitando el embargo preventivo de sus bienes”.

Yao Cabrera mostró cómo quedó después del accidente (Foto: Instagram)

Cabrera, por su parte, compartió una foto en sus historias donde se lo puede ver en silla de ruedas, con la cabeza y el pecho vendados. “Buenas tardes, equipo. Acá mejorando de a poco”, escribió. Y acto seguido compartió el video en el que Maidana anuncia la suspensión de la pelea. Una decisión que, según su abogado, tomó de manera unilateral, sin ningún tipo de consenso con su contrincante.

El estado de salud del youtuber es toda una incógnita de cara al combate que debía llevarse a cabo el próximo 5 de marzo en Dubái. Por eso, el boxeador tomó cartas en el asunto y anunció que Cabrera no será su oponente. “Por la situación que está viviendo Yao, que se cayó, que está lesionado, ya estamos en contacto con otros rivales”, explicó el deportista profesional santafesino en un video donde se lo puede ver junto a Christian Manzanelli, exrepresentante de Yao Cabrera.

“Queremos informarles que uno de los motivos es que no tenemos un parte médico oficial, nunca supimos la clínica donde está internado (Cabrera) y no sabemos realmente si esto es verdad o no, así que estamos viendo la posibilidad de cambiar de rival”, precisó Manzanelli. “Vamos a cambiar de rival porque el rival anterior no puede pelear”, agregó Maidana.

El Chino Maidana aseguró que no peleará contra Yao Cabrera en Dubái

“Peligra la pelea en Dubái. ¿O les dio miedo?”, le preguntó Cabrera a sus casi 10 millones de seguidores a través de sus historias. “Para el 5 de marzo llego excelente”, aseguró y agregó: “La pregunta es, el Chino con esa panza, ¿llega bien?”. Para seguir echando leña al fuego, el youtuber insistió: “¿Le dio miedo al Chino Maidana pelear contra Yao Cabrera?”, y le dio dos opciones a los usuarios: “Sí, mucho” y “La hizo bien”. La gran mayoría eligió la segunda opción.

En otra publicación, el influencer aseguró que la pelea “se cancela hasta nuevo aviso”, y compartió una historia en la que su abogado ratifica que en caso de que “el señor Maidana continúe con la postura de suspender la pelea programada para el mes de marzo de forma unilateral con Yao Cabrera, nos vemos obligados a iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra el mismo”.

La historia del abogado de Yao Cabrera (Foto: Instagram)

Yao Cabrera sufrió un accidente este lunes en su casa, ubicada en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz. Según confirmaron dos fuentes a LA NACION, se precipitó al vacío desde el tercer piso de la vivienda por accidente, aparentemente mientras grababa un video.