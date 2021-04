Masterchef Celebrity: la explosiva reacción de Claudia Fontán contra sí misma

Críticas, lágrimas, frustración y silencio. Así se vivió la última edición de MasterChef Celebrity pese a que el desafío de la fecha simulaba ser “muy sencillo”. Resulta que el jurado les pidió a los participantes realizar sándwiches de carne sin utilizar papas fritas como guarnición y, si bien las dificultades fueron inevitables, el plato de Claudia “Gunda” Fontán se llevó las más duras palabras de Germán Martitegui.

“Yo creo que vas a tener que elegir entre el amor o la cocina”, comenzó diciendo el chef. Así, dejó en claro que lo presentado por la locutora de La100 no estaba a la altura del certamen e hizo un un guiño a los rumores que la relacionan con “El Loco” Montenegro.

“Te olvidás las cosas, los ingredientes; a veces no llegás... hay falta de planificación, no es un plato de Gunda” agregó con decepción. De inmediato, Claudia explotó pero se habló a sí misma: “Si tengo poco lomo, metele menos pan querida. O no sé, poné más lechuga. ¿Por qué elegí el lomo? Hubiese agarrado otra carne”.

La inesperada reacción de autocrítica descolocó a los presentes y entonces el jurado comentó: “Se habla a ella misma”. “Sí, es como una clase de jurado interno”, profundizó la participante después. Fue entonces que Damián Betular aprovechó las palabras de Gunda y le dijo con tranquilidad: “Toda esta clase de terapia que estás haciendo tenés que planteártela antes de cocinar. Organizate porque ya te dijimos: esto es una chance”.

