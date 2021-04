MasterChef Celebrity 2: Claudia Fontán habló del plan de encontrarse con “El Loco” Montenegro

Días atrás, Claudia Fontán y Hernán “El Loco” Montenegro sugirieron la posibilidad de tener un encuentro romántico. Es que tanto la actriz como el exdeportista, que comenzaron a compartir tiempo juntos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity 2, están solteros y ya se demostraron interés mutuamente. “¿No seríamos una pareja divina?”, sugirió Fontán una semana atrás. Ahora, la actriz volvió a referirse al plan de tener una cita con el exbasquetbolista, que también se mostró bien predispuesto para el plan.

MasterChef Celebrity: Claudia Fontán le tiró onda a Hernán “El Loco” Montenegro - Fuente: Telefe

Las idas y vueltas entre Fontán y Montenegro llevan ya varios días, en los que los participantes del reality show intercambiaron comentarios, promesas y miradas cómplices. Todo empezó cuando “La Gunda” entró al ciclo y lo conoció a él: asombrada por su altura, ella quiso ver cómo se veían juntos para comparar las estaturas y se sorprendió. “¿No seríamos una pareja divina? Creí que no, pero me encantaría que me haga upa”, lanzó Fontán. Montenegro, por su parte, no se mostró cerrado a la posibilidad de iniciar un vínculo. “Estamos solteros los dos, así que... veremos”, respondió ante la insistencia de Santiago del Moro, que quiso oficiar de Celestino.

El miércoles por la noche, los participantes tuvieron el desafío de entrar al mercado totalmente a ciegas para conseguir los ingredientes de sus preparaciones. Tras completar la misión, Fontán reveló que uno de sus grandes miedos es la oscuridad y que, el segundo, es moverse en las alturas. De inmediato, en el set, surgieron chistes vinculados a la estatura de Montenegro (2,06 metros), por lo que los compañeros de Montenegro y Fontán quisieron saber los detalles del potencial romance.

“A la altura y a la oscuridad, y ni te cuento a la oscuridad en altura”, enumeró la actriz sobre aquellas cosas que le generan una suerte de fobia. Entre risas, Germán Martitegui le preguntó: “Entonces, con ‘El Loco’ y la altura, ¿cómo te arreglaste?”. En ese momento, otra participante quiso intervenir para saber más sobre el proyecto de encontrarse. “Hace mucho que no sabemos nada de ese tema. ¿Qué pasó con el café?”, preguntó Georgina Barbarossa. “No hubo café porque estamos practicando”, respondió Fontán. “Hubo batidos, bastantes batidos”.

