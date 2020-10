Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity encontró a muchos de los participantes en la cuerda floja. En el certamen gastronómico, que conduce Santiago del Moro, el jurado resolvió la eliminación del segundo participante: el Mono de Kapanga Crédito: Twitter

Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity encontró a muchos de los participantes en la cuerda floja. En el certamen gastronómico, que conduce Santiago del Moro, los concursantes debieron preparar un curry del sudeste asiático, un plato con el que muchos reconocieron no estar familiarizados.

Y luego de una prueba con muchas complicaciones, el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular resolvió la eliminación del segundo participante: el Mono de Kapanga.

El Mono de Kapanga es uno de los participantes favoritos del público y su eliminación del certamen no pasó desapercibida en las redes sociales. Los usuarios se manifestaron en contra de su expulsión y estallaron los memes Crédito: Prensa Telefe

El cantante se retiró con mucha emoción y pronunció algunas palabras que movilizaron a sus compañeros y miembros del jurado. "Me sacaron de mi zona de confort, ahora vuelvo un poco a la caverna, pero me hicieron muy bien este tiempo. Mi actividad está parada hace más de seis meses, y pude poner la cabeza en otro lado, y llevarme un montón de información de sabores y texturas. Me llevo un montón de amigos, muchas gracias", manifestó el Mono.

El artista era uno de los participantes favoritos del público y su eliminación del certamen no pasó desapercibida en las redes sociales. Los usuarios se manifestaron en contra de la expulsión del cantante de Kapanga y lo despidieron como memes y con todos los honores.

