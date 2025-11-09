MasterChef con buena onda: la juntada de todos los participantes y los secretos que reveló más de uno

Luego de la noticia que descolocó a la producción de MasterChef Celebrity (Telefe) ante la supuesta renuncia de Valentina Cervantes, según dio a conocer Ángel De Brito la semana pasada en LAM (América), las aguas calmaron para los participantes del reality culinario y se reunieron en la noche del sábado para celebrar su buena sintonía y compañerismo. Quiénes estuvieron presentes y los adelantos que esbozaron sobre los próximos eliminados.

La foto grupal después de la cena que organizaron algunos de los MasterChef el sábado (Fuete: Instagram/@valucervantes)

Mediante sus cuentas de Instagram, algunos famosos mostraron la intimidad del encuentro, que se trató de una cena en la casa de Leandro “Chino” Leunis. Entre juegos, bromas y risas, dejaron en claro el buen ambiente competitivo. Incluso acudieron algunos exjugadores que abandonaron el programa en los últimos días.

Quien replicó en las historias temporales la juntada fue Evangelina Anderson, que durante el transcurso de la velada expuso parte de la charla que tuvieron.

Las emotivas palabras de Andy Chango

Uno de los que llamó la atención fue Andrés Fejerman (Andy Chango), que interrumpió la cena y emitió unas palabras de cariño para el grupo: “Qué hermoso que más allá de MasterChef esté esta unión rarísima, que estamos juntos por propia voluntad”. Acto seguido todos brindaron y aplaudieron por su reconocimiento.

Los preferidos de MasterChef para cada uno

Minutos después, Chango tomó nuevamente la palabra. “¿Quiénes están concursando?”, preguntó en tono irónico. Y luego agregó: “Sofía Gonet [La Reini], Cachete, el Chino, Ian Lucas… Y Marixa Balli, que está a full”.

La despedida de los jugadores a Eugenia Tobal por su renuncia

“No, pero yo no quiero decretar, cocino mal. No voy a poner todo sobre la mesa”, respondió con humildad Balli y en ese instante Eugenia Tobal contestó: “Para mí, mi candidata [a ganadora] es Marixa. Ya lo dije”. Por su parte, Momi Giardina se sumó a la discusión y soltó: “Para mí están entre Marixa, Ian, Andy y Eva”.

“Ni mala ni buena, ya está, no existo”, lamentó entre risas Anderson a la vez que se tapó el rostro con las manos. Pero Claudio “El Turco” Husaín le dio su apoyo: “Paren, paren. Es verdad, Evangelina, Eugenia, La Reini y Marixa, no se hagan más las humildes, que dicen ‘que no, que no’ y son buenas. Basta”.

Adelantan quién es el próximo eliminado de MasterChef

Con un grito desesperado y desde la otra punta de la mesa, Tobal lo contradijo: “¿De qué? Si yo ya renuncié”. Por lo bajo, el Chino Leunis soltó: “Y a mí me parece buenísima Emilia Attias [que no estaba presente en la reunión]”.

“Hay dos MasterChef. El de los ganadores y el de los perdedores. Nosotros con Momi somos los reyes de los perdedores. Y por eso vamos a hacer una empresa”, dijo Chango y su compañera adhirió: “Es verdad”. Por tanto, todos los aplaudieron.

Momi Giardina y su cariño por Marixa Balli

A medida que avanzó la noche, los platos se vaciaron, pero los vasos continuaron llenos de bebida, los cuales sirvieron para sus diferentes brindis, como el que organizaron por la renuncia de Eugenia Tobal, al tiempo que le regalaron un aplauso en su honor. “Te vamos a extrañar Euge” y “Renunciada”, fueron los cánticos que se oyeron en el comedor de la casa mientras la actriz se cubría el rostro con sus manos.

Eva Anderson, enamorada del perrito del Chino Leunis (Fuente: Instagram/@evaanderson)

En medio de la extensa conversación, Anderson fotografió a la mascota de Leunis. “El perrito del Chino escuchando a los participantes más locos de la historia de MasterChef”, escribió.

Más tarde, Husaín retomó la palabra y soltó: “Es una sorpresa total y está acá presente”. “¿Quién es el próximo expulsado?”, preguntó Anderson y él contestó: “Ian Lucas”. “No, él llega a la final”, reprochó Giardina. “Para mí el próximo eliminado… Me incluyo. Soy un desastre, por eso lo digo”, destacó Andy Chango.

La reunión de los MasterChef por fuera del reality que dio de qué hablar

Para constatar de todos aquellos que fueron a la cena, se sacaron una foto en el jardín de la casa. Además de los mencionados anteriormente, asistieron: Valentina Cervantes, Miguel Ángel Rodríguez, La Reini, Maximiliano López y Julia Calvo.